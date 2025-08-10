प्रदेश में दो हजार आंगनबाड़ी केन्द्र होंगे आदर्श, 40 करोड रुपए होंगे खर्च

झालावाड़.प्रदेश के करीब दो हजार आंगनबाड़ीकेन्द्रों के जल्द ही दिन फिरने वाले हैं। राज्य सरकार इनके रख-रखाव सहित निर्माण कार्यों पर चालीस करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश के 2 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बच्चों के विकास के लिए इन केंद्रों को प्ले स्कूल की तरह बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से आंगनबाड़ीकेन्द्रों के बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा और उनके पोषण और शिक्षण में सहायता मिलेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 तरह के निर्माण कार्य किए जाएंगे। जिन पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों की हालत को देखते हुए मरम्मत का निर्णय किया है। आंगनबाड़ीकेन्द्रों की मरम्मत को लेकर हर जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से तखमीना तैयार कर प्रस्ताव समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर को भेजे गए थे। जिसमें भवन में क्या-क्या कार्य करवाना है। केंद्र ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र के साथ अन्य जानकारियां भेजी गई हैं। उसी के आधार पर अब प्रदेश के आंगनबाड़ीकेन्द्रों के लिए राशि की स्वीकृति जारी की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।