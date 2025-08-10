रक्षाबंधन के दिन भाई ने की बहन की हत्या, प्रेम-प्रसंग से था नाराज… दो दिन पहले की थी प्रेमी की हत्या

7 अगस्त, 2025 को पुच्चू का भाई अरविंद कुमार अपने साथी प्रकाश प्रजापति के साथ साजिश रच चुका था। प्रकाश, जो चंदपुरा गांव में विशाल के पड़ोस में रिश्तेदारी रखता था, विशाल को दिल्ली में नौकरी दिलाने के बहाने बाइक पर बैठाकर घर से ले गया। अरविंद गांव के बाहर इंतजार कर रहा था। उस रात विशाल ने अपने पिता को फोन पर बताया कि वह टहरौली में है और रात वहीं रुक जाएगा। लेकिन हकीकत में अरविंद और उसके साथियों ने लहचूरा थाना क्षेत्र के झारखंड इलाके में धसान नदी के किनारे विशाल की गला रेतकर हत्या कर दी। उसकी लाश को नदी किनारे फेंक दिया गया, जो 40 किलोमीटर दूर थी।