‘पापा मैं असाइनमेंट के लिए दिल्ली जा रहा हूं…’ फिर घर से 1.5KM दूर रेलवे ट्रैक पर मिला शव

पिता के मुताबिक, उन्हें लगा कि बेटा अभी भी हॉस्टल में ही होगा। लेकिन जब पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर शव मिलने की बात कही तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत बेटे के मोबाइल पर कॉल किया। कॉल एक पुलिसकर्मी ने उठाई और घटना की जानकारी दी। यह सुनते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, जहां संचय का शव पड़ा मिला। शव की हालत बेहद गंभीर थी और सिर पर गहरी चोट के निशान थे।