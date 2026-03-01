रिश्तों की ‘अर्थी’: 15 बीघा जमीन के लिए बेटों ने रोकी पिता की मुखाग्नि, पुलिस के आने के बाद हुआ संस्कार

झांसी : झांसी के मऊरानीपुर से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद श्मशान घाट पर उस वक्त तमाशा खड़ा हो गया, जब उनके दो परिवारों के बेटे जमीन के हक के लिए आमने-सामने आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि चिता सजने के बाद मुखाग्नि की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। घंटों चले हाई-वोल्टेज ड्रामे और पुलिस की दखल के बाद आखिरकार जमीन का 'लिखित' फैसला हुआ, तब कहीं जाकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार हो सका।