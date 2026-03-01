Aishbagh Eidgah: ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज, अखिलेश यादव, दिनेश शर्मा समेत कई नेता पहुंचे मौके पर

ईद के इस खास मौके पर कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी ऐशबाग ईदगाह पहुंचीं और नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष Akhilesh Yadav भी ईदगाह पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इसके अलावा सांसद Dinesh Sharma की भी ईदगाह में मौजूदगी रही। उन्होंने भी नमाजियों से मिलकर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दीं और समाज में शांति एवं भाईचारे का संदेश दिया।