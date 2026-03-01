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Aishbagh Eidgah: ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज, अखिलेश यादव, दिनेश शर्मा समेत कई नेता पहुंचे मौके पर

लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान अखिलेश यादव समेत कई राजनीतिक नेता पहुंचे और लोगों को ईद की मुबारकबाद देकर भाईचारे का संदेश दिया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 21, 2026

लखनऊ ईदगाह में ईद की नमाज, राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लखनऊ ईदगाह में ईद की नमाज, राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Aishbagh Eidgah Update: राजधानी लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ईद का पर्व पूरे धार्मिक उल्लास और सौहार्द के साथ मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में नमाजी ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे। पारंपरिक परिधान में सजे लोग एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए, जिससे पूरे माहौल में भाईचारे और एकता की झलक देखने को मिली।

ईदगाह परिसर में नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए। नमाज के दौरान देश और प्रदेश में अमन-चैन, तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी और मिठास भरे इस पर्व की खुशियां साझा कीं।

राजनीतिक हस्तियों की रही मौजूदगी

ईद के इस खास मौके पर कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी ऐशबाग ईदगाह पहुंचीं और नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष Akhilesh Yadav भी ईदगाह पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इसके अलावा सांसद Dinesh Sharma की भी ईदगाह में मौजूदगी रही। उन्होंने भी नमाजियों से मिलकर उन्हें ईद की शुभकामनाएं दीं और समाज में शांति एवं भाईचारे का संदेश दिया।

 अन्य नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं

कांग्रेस नेता Ajay Rai और वरिष्ठ नेता Rita Bahuguna Joshi भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एकजुट होकर लोगों को ईद की बधाई दी और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर विभिन्न दलों के नेताओं का एक मंच पर नजर आना गंगा-जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण आयोजन

ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जिससे नमाज का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका।

भाईचारे का संदेश

ईद का त्योहार हमेशा से ही आपसी प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक रहा है। ऐशबाग ईदगाह में भी यही भावना देखने को मिली, जहां लोग धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर एक-दूसरे को गले लगाते नजर आए।

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Published on:

21 Mar 2026 08:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Aishbagh Eidgah: ऐशबाग ईदगाह में ईद की नमाज, अखिलेश यादव, दिनेश शर्मा समेत कई नेता पहुंचे मौके पर

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