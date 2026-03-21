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UP में बारिश का कहर, बिजली गिरने और हादसों से 11 मौतें, फसलें बर्बाद

UP में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है। कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ, प्रशासन को राहत और सर्वे के निर्देश दिए गए।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 21, 2026

यूपी में बेमौसम बारिश का कहर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

यूपी में बेमौसम बारिश का कहर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Rain: उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं ने गंभीर हालात पैदा कर दिए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के चलते अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 9 लोगों की जान बिजली गिरने से गई, जबकि 2 लोगों की मौत अन्य हादसों में हुई है।

राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। तेज हवाओं, बारिश और ओलों ने न केवल लोगों को परेशान किया, बल्कि किसानों के लिए भी बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। विशेष रूप से सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और झांसी जिलों में ओलावृष्टि की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे खेतों में खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं।

बिजली गिरने और हादसों में गई 11 लोगों की जान

प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आकाशीय बिजली गिरने की दुखद घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 9 लोगों की मौत सीधे तौर पर बिजली गिरने से हुई है। इसके अलावा, बारिश से जुड़े अन्य हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों पर बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा सामने आई हैं। इन हादसों ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है।

तापमान में भारी गिरावट, मौसम हुआ ठंडा

बारिश के चलते प्रदेश में तापमान में औसतन 12.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जहां कुछ दिन पहले तक गर्मी का असर बढ़ रहा था, वहीं अब ठंडी हवाओं और बारिश के कारण मौसम अचानक ठंडा हो गया है। दिन और रात के तापमान में आई इस गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम के इस अचानक बदलाव ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा दिया है।

किसानों पर दोहरी मार, फसलों को भारी नुकसान

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खासकर गेहूं और पक्की सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिर गई है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। सरसों की पकी हुई फसल भी ओलों और तेज हवाओं के कारण बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि इस समय फसल कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक हुई बारिश ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है।

इन जिलों में ओलावृष्टि ने बढ़ाई परेशानी

सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा और झांसी जिलों में ओले गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। ओलों के कारण फसलों के साथ-साथ आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया और यातायात भी प्रभावित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे लोगों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री का सख्त रुख, तत्काल कार्रवाई के निर्देश

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि फसलों को हुए नुकसान का तत्काल और सटीक आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

जिलाधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे स्वयं फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लें। उन्होंने कहा कि केवल कागजी रिपोर्ट पर निर्भर न रहें, बल्कि वास्तविक स्थिति का आकलन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसानों को सही और समय पर सहायता मिल सके।

राहत आयुक्त को समन्वय की जिम्मेदारी

राहत कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए राहत आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सीधा समन्वय बनाए रखें। इससे राहत कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी और किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सकेगा।

मुआवजा वितरण की व्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर समय से मुआवजा वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। सरकार का प्रयास है कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत मिले, ताकि वे अगली फसल की तैयारी कर सकें।

जनजीवन पर असर, सतर्क रहने की अपील

बारिश और आकाशीय बिजली की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर खुले स्थानों पर जाने से बचने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।

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Published on:

21 Mar 2026 06:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP में बारिश का कहर, बिजली गिरने और हादसों से 11 मौतें, फसलें बर्बाद

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