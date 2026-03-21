UP में बारिश का कहर, बिजली गिरने और हादसों से 11 मौतें, फसलें बर्बाद

बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खासकर गेहूं और पक्की सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिर गई है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। सरसों की पकी हुई फसल भी ओलों और तेज हवाओं के कारण बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि इस समय फसल कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन अचानक हुई बारिश ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है।