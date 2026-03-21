Cold Wave Returns : लखनऊ में लौटी ठंडी, ठंडी हवाओं से गिरा तापमान, मार्च में बढ़ी सर्दी का असर

लौट आयी ठंडक: दिन और रात में चली ठंडी हवा, लखनऊ मंडल समेत कई जिलों में मौसम ने बदला मिज़ाज (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Cold Wave Returns in Lucknow: मार्च के महीने में जहां आमतौर पर गर्मी धीरे-धीरे अपने तेवर दिखाने लगती है, वहीं इस बार मौसम ने अप्रत्याशित रूप से करवट ली है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित पूरे मंडल और आसपास के जिलों में एक बार फिर ठंडक लौट आई है। दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंडी हवाओं ने लोगों को हल्की सर्दी का अहसास कराया है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जिससे लोगों ने एक बार फिर हल्के गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हुआ है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है।
लखनऊ मंडल के जिलों,लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। दिन का तापमान जहां पहले 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था, वहीं अब यह गिरकर 28 से 30 डिग्री के आसपास आ गया है। वहीं रात का तापमान भी 18 से घटकर 14-15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह के समय हल्की ठंडी हवा और ठंडक के कारण लोगों को सैर और व्यायाम करने में राहत मिल रही है। पार्कों और खुले स्थानों पर लोगों की चहल-पहल बढ़ गई है।
मौसम में आए इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह उत्तर-पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी हवाएं हैं। इन हवाओं की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई है, जिससे दिन में भी गर्मी का असर कम महसूस हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति अगले दो से तीन दिनों तक बनी रह सकती है। इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है।
मौसम में आई इस ठंडक का असर खेती-किसानी पर भी देखा जा रहा है। जहां गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है, वहीं कुछ सब्जियों और बागवानी फसलों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडी हवा और हल्की नमी गेहूं की बालियों के विकास के लिए अच्छी होती है, जिससे उत्पादन बेहतर हो सकता है। हालांकि, जिन फसलों में फूल आ चुके हैं, उनमें ठंडक से हल्का नुकसान भी हो सकता है।
मौसम के सुहावने होने से लोगों के दैनिक जीवन पर सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम के समय लोग घरों से बाहर निकलकर पार्कों, सड़कों और बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और दफ्तर जाने वालों को भी गर्मी से राहत मिली है। वहीं, चाय और गर्म पेय पदार्थों की मांग में भी हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है।
डॉक्टरों ने इस बदलते मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिन और रात के तापमान में अंतर होने के कारण सर्दी, खांसी और वायरल बुखार का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह और रात के समय हल्के गर्म कपड़े पहनें, ठंडी हवा से बचाव करें और खानपान का विशेष ध्यान रखें। बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर सतर्क रहने की जरूरत है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 48 से 72 घंटों तक लखनऊ मंडल और आसपास के जिलों में मौसम इसी तरह सुहावना बना रहेगा। आसमान साफ रहने के साथ हल्की हवाएं चलती रहेंगी। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होगी और अप्रैल के पहले सप्ताह से गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर सकती है। हालांकि, बीच-बीच में हल्के बादल और हवा के कारण राहत मिलती रहेगी।
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