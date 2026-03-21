Cold Wave Returns : लखनऊ में लौटी ठंडी, ठंडी हवाओं से गिरा तापमान, मार्च में बढ़ी सर्दी का असर

लखनऊ मंडल के जिलों,लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। दिन का तापमान जहां पहले 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था, वहीं अब यह गिरकर 28 से 30 डिग्री के आसपास आ गया है। वहीं रात का तापमान भी 18 से घटकर 14-15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह के समय हल्की ठंडी हवा और ठंडक के कारण लोगों को सैर और व्यायाम करने में राहत मिल रही है। पार्कों और खुले स्थानों पर लोगों की चहल-पहल बढ़ गई है।