Jhansi News: एडमिट कार्ड के नाम पर घूसखोरी: ‘गुलाबी हाथों’ ने खोल दी ITI अनुदेशक की काली करतूत

झांसी। सरकारी संस्थान में भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) मऊरानीपुर में तैनात महिला अनुदेशक रेनू वर्मा को एंटी करप्शन टीम ने छात्रों से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि वह परीक्षा सत्यापन और प्रवेश पत्र जारी करने के नाम पर छात्रों से पैसे मांग रही थीं। पीड़ित छात्रों ने हिम्मत दिखाते हुए इसकी शिकायत की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। घटना के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया और अन्य छात्र भी खुलकर सामने आने लगे हैं।