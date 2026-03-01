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Jhansi News:‘हैलो’ बोलते ही हैक हुआ मोबाइल, पलक झपकते खाते से उड़े 99,500 रुपये!

WhatsApp Scam:झांसी में महिला ने अनजान व्हाट्सएप कॉल रिसीव की, जिसके बाद मोबाइल हैक कर साइबर ठगों ने 99,500 रुपये खाते से निकाल लिए। शिकायत पर साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए रकम ट्रांसफर हुए खातों को होल्ड कर दिया है।

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झांसी

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Avanish Kumar

Mar 30, 2026

झांसी में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला को अनजान व्हाट्सएप कॉल रिसीव करना भारी पड़ गया। आरोप है कि कॉल उठाते ही साइबर ठग ने उसके मोबाइल को हैक कर लिया और कुछ ही मिनटों में खाते से 99,500 रुपये निकाल लिए। घटना के बाद महिला घबरा गई और तुरंत साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि अनजान कॉल या लिंक से सावधान रहें, ताकि ऐसी ठगी से बचा जा सके।

कॉल के कुछ देर बाद खाते से कटे रुपये

नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर स्थित सीपी पैलेस निवासी सविता श्रीवास्तव के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 की शाम करीब आठ बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान व्हाट्सएप कॉल आई। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उनका मोबाइल अचानक असामान्य तरीके से काम करने लगा और स्क्रीन बार-बार हैंग होने लगी। कुछ ही मिनटों में उनके फोन पर खाते से 99,500 रुपये कटने का मैसेज आ गया। यह देखते ही उनके होश उड़ गए और वह घबरा गईं। उन्होंने बिना देर किए अपने बैंक से संपर्क किया और खाते को सुरक्षित कराने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।

साइबर सेल की सक्रियता से रकम होल्ड

पीड़िता की शिकायत मिलते ही साइबर सेल ने तेजी से कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों का विवरण जुटाया। जांच में सामने आया कि ठगी की गई रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी, जिससे मामले को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण था। हालांकि समय रहते की गई कार्रवाई के चलते साइबर पुलिस ने संदिग्ध खातों को तत्काल होल्ड कर दिया। इससे पीड़िता की रकम वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की अपील—अनजान कॉल से रहें सावधान

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्हाट्सएप कॉल या लिंक से सतर्क रहें। बिना पहचान वाले नंबर से आने वाली कॉल रिसीव करने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें। साथ ही मोबाइल में सुरक्षा फीचर्स अपडेट रखें और बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

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Published on:

30 Mar 2026 06:50 pm

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