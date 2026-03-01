Jhansi News:‘हैलो’ बोलते ही हैक हुआ मोबाइल, पलक झपकते खाते से उड़े 99,500 रुपये!

नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर स्थित सीपी पैलेस निवासी सविता श्रीवास्तव के अनुसार, 17 दिसंबर 2025 की शाम करीब आठ बजे उनके मोबाइल पर एक अनजान व्हाट्सएप कॉल आई। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, उनका मोबाइल अचानक असामान्य तरीके से काम करने लगा और स्क्रीन बार-बार हैंग होने लगी। कुछ ही मिनटों में उनके फोन पर खाते से 99,500 रुपये कटने का मैसेज आ गया। यह देखते ही उनके होश उड़ गए और वह घबरा गईं। उन्होंने बिना देर किए अपने बैंक से संपर्क किया और खाते को सुरक्षित कराने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई।