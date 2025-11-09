यूनिवर्सिटी के सामने MBA छात्रा के सीने में मारी गोली, फिर खुद की कनपटी पर झोंका फायर

राहगीर पवन ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'मैं बस स्टॉप से मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहा था। अचानक नजर पड़ी कि एक लड़का और एक लड़की जख्मी हालत में पड़े हैं। करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि दोनों को गोली लगी हुई है। हमें यह समझ नहीं आया कि गोली किसने चलाई या किस पर। खून बहुत तेजी से बह रहा था, इसलिए हमने फौरन एक ऑटो रुकवाया और दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया। वहां डॉक्टर अभी उनकी जांच कर रहे हैं।'