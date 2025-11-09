यूनिवर्सिटी के सामने MBA छात्रा के सीने में मारी गोली, फिर खुद की कनपटी पर झोंका फायर

झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा युवती का इलाज, PC- X
झांसी : बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने एक सिरफिरे ने MBA की छात्रा के सीने में गोरी मार दी। इसके बाद युवक ने खुद की कनपटी पर तमंचा लगाकर फायर झोंक लिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवती गंभीर रूप से घायल है।
दोनों को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। युवक को डॉक्टरों ने तुरंत ही मृत बता दिया। वहीं युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवती के शरीर से काफी खून भी बह चुका है।
पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आरोपी युवक की पहचान मनीष साहू के रूप में हुई। वह ललितपुर का रहने वाला था।
राहगीर पवन ने अपनी बात रखते हुए कहा, 'मैं बस स्टॉप से मेडिकल कॉलेज की ओर जा रहा था। अचानक नजर पड़ी कि एक लड़का और एक लड़की जख्मी हालत में पड़े हैं। करीब जाकर देखा तो मालूम हुआ कि दोनों को गोली लगी हुई है। हमें यह समझ नहीं आया कि गोली किसने चलाई या किस पर। खून बहुत तेजी से बह रहा था, इसलिए हमने फौरन एक ऑटो रुकवाया और दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया। वहां डॉक्टर अभी उनकी जांच कर रहे हैं।'
खबर अपडेट की जा रही है...।
