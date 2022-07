किसानों के लिए मौका, स्ट्राबेरी तुलसी की खेती के लिए नाबार्ड उपलब्ध कराएगा आर्थिक मदद

UP News: किसानों की आय बढ़ाने में अब नाबार्ड की मदद मिलेगी। किसानों को तुलसी और स्ट्रॉबेरी की खेती में आर्थिक मदद मुहैया कराएगा।

किसानों को एक बार फिर अपनी आय दो गुना करने का मौका मिल है। इसकी शुरुआत झांसी से की जा रही है। यहां स्ट्राबेरी और तुलसी की खेती के लिए नाबार्ड आर्थिक मदद उपलब्ध कराए। बैंकर्स को भी दो टूक कहा कि यदि बैंकर्स एफपीओ को ऋण देने में लापरवाही करेंगे तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम रविन्द्र कुमार ने निर्देश दिए कि एफपीओ किसानों को आर्गेनिक और प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करें।

Opportunity for farmers NABARD provide financial help for cultivation of Strawberry Basil Tulsi