आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई राघव चड्ढा की लोकप्रियता, उपनेता पद से हटाने के बाद BJP नेता का बयान

UP Politics: झांसी में शुक्रवार को सखी के हनुमान मंदिर में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा ने हिस्सा लिया। उन्होंने हिंदू समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिनेश शर्मा ने हिंदुओं से तीन बच्चे पैदा करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक का तीन बच्चों का सिद्धांत सही है। उन्होंने एक बच्चे की नीति को घातक बताया। उनका कहना था कि यह नीति परिवार के रिश्तों को कमजोर कर रही है। डॉ. शर्मा ने जोर देकर कहा कि हिंदू समाज को अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, नहीं तो भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं।