झुंझुनूं की बेटी का छोटी उम्र में बड़ा कमाल, 11 साल की उम्र में जीते 13 मेडल, अब लक्ष्य इंटरनेशनल गोल्ड

चिड़ावा(झुंझुनूं)। चिड़ावा में पली-बढ़ी 11 साल की वेदांशी सहारण ने ताइक्वांडो की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। महज दो साल के खेल सफर में वह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अब तक 13 पदक जीत चुकी है, जिनमें पांच स्वर्ण शामिल हैं।