62 साल बाद मिग-21 की आखिरी उड़ान, प्रिया ने बढ़ाया झुंझुनूं का मान; शेखावाटी की और भी बेटियां छू रहीं आसमान

दो दिन पहले प्रिया ने उन्हें फोन कर मिग-21 की अंतिम उड़ान की जानकारी देते हुए चंडीगढ़ आने के लिए कहा था। मगर स्वास्थ्य खराब होने से वह पोती का मन नहीं रख पाए। उन्होंने परिवार तथा गांव के लोगों के साथ मन्दिर में मंगल पाठ कर प्रिया की हौसला बढ़ाया। गांव के डॉ. रामाकांत गौड़, अमित शर्मा, बजरंग स्वामी, हंसराज प्रजापत, बाबूलाल शर्मा, रामकिशन, रामेश्वर स्वामी, प्रमोद शर्मा, उद्यमी राम, पुष्पा शर्मा एवं उर्मिला शर्मा आदि मौजूद रहे।