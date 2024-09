चार जिलों के बायो मेडिकल वेस्ट का झुंझुनूं में होगा निस्तारण

Bio medical waste processing plant will be built in Jhunjhunu : शेखावाटी के सरकारी व निजी अस्पतालों में होने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए झुंझुनूं में बायो मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा। मोडा पहाड़ की तलहटी के पास जहां पर वर्तमान में शहर का कचरा डाला जा रहा है, वहां पर एक खसरे पर इसका निर्माण किया जाएगा। नगर परिषद के माध्यम से दिल्ली की एक कंपनी से प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन का करार हो चुका है। जानकारों की मानें तो अब यह कंपनी जल्द ही यहां पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की कंपनी से काफी समय पहले नगर परिषद से इसका करार हो चुका है। मोडा पहाड़ की तलहटी में जहां पर वर्तमान में शहर का कचरा डाला जा रहा है, उस क्षेत्र को चौबारी मंडी भी बोला जाता है। यहां पर ही यह प्लांट बनेगा।

इस कंपनी के साथ हुआ करार वर्तमान में सीकर, चूरू, झुंझुनूं व नीमकाथाना क्षेत्र का बायो मेडिकल वेस्ट को ले जाने का कार्य एक कंपनी कई सालों से कर रही है। यह कंपनी वर्तमान में अलग-अलग स्थानों पर बायो मेडिकल वेस्ट को डाल रही है। इसी कंपनी का नगर परिषद के साथ अब वेस्ट केे निस्तारण को लेकर मोडा पहाड़ के पास स्थित खसरे पर प्रोसेसिंग प्लांट लगने का करार तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त दिलीपसिंह पूनियां के वक्त हुआ। चारों जिले का बायो मेडिकल वेस्ट होगा निस्तारण पहाड़ के पास लगने वाले प्रोसेसिंग प्लांट में अकेले झुंझुनूं जिले का बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं होगा। यहां पर चारों जिलों सीकर, चूरू, झुंझुनूं व नीमकाथाना के निजी व सरकारी अस्पतालों समेत सीकर, चूरू व झुंझुनूं के मेडिकल कॉलेज में होने वाले वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। लोग कर रहे हैं विरोध, धरना-प्रदर्शन मोडा पहाड़ के पास बायो मेडिकल वेस्ट के लिए प्रोसेसिंग प्लांट बनाने का विरोध हो रहा है। इस क्षेत्र के लोग इसके लिए विरोध में धरना-प्रदर्शन किया जा चुका है। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसके लिए बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण जन संघर्ष समिति की ओर से अभियान भी चला रखा है। जिसमें विरोध के साथ-साथ होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया जा रहा है। लोगों के विरोध के चलते आगे क्या निर्णय होता है। प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा या नहीं, यह तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। बायो मेडिकल वेस्ट कंपनी के द्वारा वेस्ट उठाने को लेकर भी कुछ समय पहले सवाल उठे थे कि पूरे मानदंड नहीं अपनाने के बाद भी उसे यह काम दिया जाता रहा है। सोलिड वेस्ट प्लांट भी बनेगा मोडा पहाड़ के पास बायो मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के अलावा शहर से उठने वाले कचरे के लिए भी सोलिड वेस्ट प्लांट बनेगा। यह प्लांट नगर परिषद बनाएगी। वर्तमान में पूरे शहर का कचरा यहीं पर डाला जा रहा है।