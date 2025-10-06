Rajasthan: PHC लोकार्पण से रोका तो अफसरों से भिड़ गई कांग्रेस की महिला विधायक रीटा चौधरी, 3 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

फोटो: पत्रिका
Congress MLA Rita Chaudhary Clashes With SDM: झुंझुनूं के मंडावा से कांग्रेस की विधायक रीटा चौधरी और प्रशासन के बीच रविवार को चुड़ैला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के लोकार्पण को लेकर तीखी तकरार हुई। प्रशासन ने भवन का हैंडओवर पूरा नहीं होने का हवाला देकर कार्यक्रम रोक दिया, जबकि विधायक और ग्रामीणों ने इसे राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताया।
विवाद की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुबह से ही चुड़ैला गांव में एडिशनल एसपी हेमंत सिंह, सीओ रामखिलाड़ी, एसडीएम सुमन देवी सहित 3 थानों की पुलिस तैनात कर दी थी। पीएचसी भवन के चारों ओर पुलिस का पहरा था। प्रशासन ने शनिवार को ही कार्यक्रम स्थल पर लगे टेंट हटवा दिए और वहां बैरिकेडिंग कर दी थी।
जैसे ही विधायक रीटा चौधरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, ग्रामीणों ने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक को भवन के अंदर जाने से रोक दिया। इस पर विधायक चौधरी ने SDM सुमन देवी से कहा, आपको आम आदमी के टैक्स से वेतन मिलता है, आप क्या समझती हैं अपने आप को? किस आदेश के तहत मुझे रोका जा रहा है? इसका जवाब दो। विधायक रीटा चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार व एसडीएम प्रशासन हारे हुए उम्मीदवारों के दबाव में काम कर रही है।
यह पीएचसी मैंने कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत करवाई थी, पैसा मंजूर करवाया, काम शुरू करवाया। ग्रामीणों की इच्छा थी कि इसका उद्घाटन मैं करूं लेकिन प्रशासन ने साजिश के तहत कार्यक्रम रुकवा दिया। उनके साथ धक्का-मुक्की भी की गई।
जब प्रशासन ने भवन में उद्घाटन की अनुमति नहीं दी तो विधायक ने ग्राम पंचायत भवन में एक टेबल पर पट्टिका रखकर प्रतीकात्मक रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विधायक और ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भवन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक रैली निकाली। रैली में प्रशासन मुर्दाबाद और BJP सरकार हाय-हाय के नारे लगे। इस मौके पर सरपंच बिमला तिलोटिया, प्रधान घासीराम पूनिया और ग्रामीण मौजूद रहे।
यह निर्णय विभागीय निर्देशों के आधार पर लिया गया है। चिकित्सा विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब तक भवन का पूरा हैंडओवर नहीं हो जाता तब तक लोकार्पण नहीं किया जा सकता। अभी भवन का कार्य अधूरा है। इसे हैंडओवर नहीं किया गया है।
सुमन देवी, एसडीएम
पीएचसी को 3 महीने पहले ही विभाग को सौंप दिया गया था। BJP को गांव के विकास कार्य बर्दाश्त नहीं हो रहे इसलिए प्रशासन का इस्तेमाल कर उद्घाटन रुकवाया गया है।
बिमला तिलोटिया, सरपंच चुड़ैला
