झुंझुनू

Rajasthan: PHC लोकार्पण से रोका तो अफसरों से भिड़ गई कांग्रेस की महिला विधायक रीटा चौधरी, 3 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

Jhunjhunu PHC Inauguration: विधायक ने ग्राम पंचायत भवन में एक टेबल पर पट्टिका रखकर प्रतीकात्मक रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विधायक और ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भवन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक रैली निकाली।

3 min read

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Oct 06, 2025

फोटो: पत्रिका

Congress MLA Rita Chaudhary Clashes With SDM: झुंझुनूं के मंडावा से कांग्रेस की विधायक रीटा चौधरी और प्रशासन के बीच रविवार को चुड़ैला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के लोकार्पण को लेकर तीखी तकरार हुई। प्रशासन ने भवन का हैंडओवर पूरा नहीं होने का हवाला देकर कार्यक्रम रोक दिया, जबकि विधायक और ग्रामीणों ने इसे राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताया।

फोटो: पत्रिका

विवाद की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुबह से ही चुड़ैला गांव में एडिशनल एसपी हेमंत सिंह, सीओ रामखिलाड़ी, एसडीएम सुमन देवी सहित 3 थानों की पुलिस तैनात कर दी थी। पीएचसी भवन के चारों ओर पुलिस का पहरा था। प्रशासन ने शनिवार को ही कार्यक्रम स्थल पर लगे टेंट हटवा दिए और वहां बैरिकेडिंग कर दी थी।

हारे हुए प्रत्याशी के दबाव में काम कर रही SDM: रीटा

जैसे ही विधायक रीटा चौधरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, ग्रामीणों ने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक को भवन के अंदर जाने से रोक दिया। इस पर विधायक चौधरी ने SDM सुमन देवी से कहा, आपको आम आदमी के टैक्स से वेतन मिलता है, आप क्या समझती हैं अपने आप को? किस आदेश के तहत मुझे रोका जा रहा है? इसका जवाब दो। विधायक रीटा चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार व एसडीएम प्रशासन हारे हुए उम्मीदवारों के दबाव में काम कर रही है।

फोटो: पत्रिका

यह पीएचसी मैंने कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत करवाई थी, पैसा मंजूर करवाया, काम शुरू करवाया। ग्रामीणों की इच्छा थी कि इसका उ‌द्घाटन मैं करूं लेकिन प्रशासन ने साजिश के तहत कार्यक्रम रुकवा दिया। उनके साथ धक्का-मुक्की भी की गई।

प्रतीकात्मक उद्घाटन

फोटो: पत्रिका

जब प्रशासन ने भवन में उद्घाटन की अनुमति नहीं दी तो विधायक ने ग्राम पंचायत भवन में एक टेबल पर पट्टिका रखकर प्रतीकात्मक रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद विधायक और ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत भवन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक रैली निकाली। रैली में प्रशासन मुर्दाबाद और BJP सरकार हाय-हाय के नारे लगे। इस मौके पर सरपंच बिमला तिलोटिया, प्रधान घासीराम पूनिया और ग्रामीण मौजूद रहे।

हैंडओवर पूरा नहीं

यह निर्णय विभागीय निर्देशों के आधार पर लिया गया है। चिकित्सा विभाग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब तक भवन का पूरा हैंडओवर नहीं हो जाता तब तक लोकार्पण नहीं किया जा सकता। अभी भवन का कार्य अधूरा है। इसे हैंडओवर नहीं किया गया है।

सुमन देवी, एसडीएम

फोटो: पत्रिका

हो चुका है हैंडओवर

पीएचसी को 3 महीने पहले ही विभाग को सौंप दिया गया था। BJP को गांव के विकास कार्य बर्दाश्त नहीं हो रहे इसलिए प्रशासन का इस्तेमाल कर उद्घाटन रुकवाया गया है।

बिमला तिलोटिया, सरपंच चुड़ैला

राजस्थान के इन 2 जिलों में बनेगा 33.48KM लंबा बाईपास, खर्च होंगे 963 करोड़; भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू
सवाई माधोपुर
bypass-construction

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 12:41 pm

Published on:

06 Oct 2025 12:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: PHC लोकार्पण से रोका तो अफसरों से भिड़ गई कांग्रेस की महिला विधायक रीटा चौधरी, 3 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ओडिशा से राजस्थान पहुंचा 5 करोड़ का गांजा, कंटेनर के गुप्त तहखाने में छिपाकर लाए; पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Jhunjhunu police seized illegal marijuana
झुंझुनू

Rajasthan: बेरहम पिता ने 15 महीने की मासूम बेटी की कर दी हत्या, ससुराल पहुंचकर पहले पत्नी को मारा, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

झुंझुनू

Rajasthan: सरकार ने दी क्लीन चिट, इंद्रा डूडी ने संभाली यहां की प्रधानी; विरोधियों पर लगाए गंभीर आरोप

Chidawa Pradhan
झुंझुनू

Jhunjhunu: खेलते-खेलते टंकी में गिरकर 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल

झुंझुनू

झुंझुनूं: हिस्ट्रीशीटर बदमाशों ने किसान के घर बोला धावा, जाते-जाते दी हत्या की धमकी, परिवार को दी जा रही पुलिस सुरक्षा

jhunjhunu crime
झुंझुनू
