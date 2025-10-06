Rajasthan: PHC लोकार्पण से रोका तो अफसरों से भिड़ गई कांग्रेस की महिला विधायक रीटा चौधरी, 3 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

जैसे ही विधायक रीटा चौधरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, ग्रामीणों ने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने विधायक को भवन के अंदर जाने से रोक दिया। इस पर विधायक चौधरी ने SDM सुमन देवी से कहा, आपको आम आदमी के टैक्स से वेतन मिलता है, आप क्या समझती हैं अपने आप को? किस आदेश के तहत मुझे रोका जा रहा है? इसका जवाब दो। विधायक रीटा चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार व एसडीएम प्रशासन हारे हुए उम्मीदवारों के दबाव में काम कर रही है।