Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

राजस्थान के इन 2 जिलों में बनेगा 33.48KM लंबा बाईपास, खर्च होंगे 963 करोड़; भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू

राजस्थान के सवाईमाधोपुर और करौली जिले में जल्द ही 33.48 ​किमी लंबा बाईपास बनेगा।

2 min read

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Oct 04, 2025

bypass-construction

Photo: AI generated

सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर और करौली जिले में जल्द ही 33.48 ​किमी लंबा बाईपास बनेगा। जिस पर करीब 963 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगापुरसिटी-करौली बाईपास निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी व एसडीएम बृजेन्द्र मीना ने बताया कि इसके तहत ग्राम बाढ़ छाबा नम्बर 2, बाढ कलां, बाढ खुर्द, छाबा, चूली, हिंगोटिया, जलोखरा, मोतीपुरा, फरासपुर, सलेमपुर, सलारपुर, ताजपुर में आ रही भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इनके आक्षेपों की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से कार्यालय में सुनवाई की जाएगी।

अवाप्ति के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 (ए) का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया जा चुका है। साथ ही राजपत्र की कॉपी उपखण्ड कार्यालय, तहसील, पंचायत समिति, नगर परिषद में चस्पा की जा चुकी है। साथ ही प्रभावित व्यक्तियों की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उपधारा (1) के तहत आपत्तियां कार्यालय में दी जा चुकी है।

आक्षेपों पर 7 को होगी सुनवाई

इसके बाद अब अवाप्त की जाने वाली भूमि से सम्बधित हितबद्ध व्यक्तियों एवं आक्षेपकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत आक्षेपों की सुनवाई 7 अक्टूबर को की जाएगी। उक्त भूमि अवाप्ति से सम्बधित हितधारी एवं आक्षेपकर्ता व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।

गंगापुरसिटी-करौली बाईपास निर्माण पर 963.37 करोड़ होंगे खर्च

बता दें गंगापुरसिटी-करौली बाईपास निर्माण पर कुल 963.37 करोड़ रुपए लागत आएगी। यह बाईपास कुल 33.48 किलोमीटर लंबा होगा। गंगापुर सिटी से निकलने वाला हिस्सा करीब 19 किमी होगा और उसका अनुमानित खर्च लगभग 450 करोड़ रुपए है। वहीं, करौली में लगभग 14 किमी की दूरी के लिए अनुमानित लागत करीब 511 करोड़ बताई जा रही है।

दोनों शहरों में जाम से मिलेगी मुक्ति

घनी आबादी वाले क्षेत्रों और कम मोड़ से बचने के लिए गंगापुर सिटी और करौली में बाईपास का निर्माण होगा। इससे दोनों शहरों में जाम की समस्या दूर होगी। साथ ही वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी और सफर आसान होगा।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी: जयपुर में JDA का दायरा हुआ दोगुना, गांववालों की बल्ले-बल्ले; अब सोना उगलेगी जमीन
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान के इन 2 जिलों में बनेगा 33.48KM लंबा बाईपास, खर्च होंगे 963 करोड़; भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाईमाधोपुर : महेशरा रपट पार कर रहे दादी-पोता बनास नदी में बहे, ग्रामीणों ने दौड़कर युवक को बचाया, दादी का नहीं लगा सुराग

Sawaimadhopur
सवाई माधोपुर

Rajasthan: बस में चढ़ते ही पीछे पढ़ गया मनचला, करने लगा अश्लील हरकतें; फिर महिला ने सिखाया ऐसा सबक

Sawai-Madhopur-News
सवाई माधोपुर

Naresh Meena: डूंगरी बांध को लेकर विरोध तेज, नरेश मीणा ने किया आंदोलन का ऐलान, बोले- 76 गांवों को उजाड़ने पर तुली सरकार

Naresh Meena
सवाई माधोपुर

अतिवृष्टि के चलते अभी तक खेत-खलिहानों में पानी, सरसों की बुवाई पर ब्रेक, इस बार देरी से होगी

sawai madhopur
सवाई माधोपुर

Rajasthan : लोगों से भरा जुगाड़ पलटा, महिला की मौत, 13 घायल, तीये की बैठक में शामिल होकर लौट रहे थे

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.