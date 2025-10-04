राजस्थान के इन 2 जिलों में बनेगा 33.48KM लंबा बाईपास, खर्च होंगे 963 करोड़; भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू

Photo: AI generated
सवाईमाधोपुर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर और करौली जिले में जल्द ही 33.48 किमी लंबा बाईपास बनेगा। जिस पर करीब 963 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगापुरसिटी-करौली बाईपास निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है।
भूमि अवाप्ति अधिकारी व एसडीएम बृजेन्द्र मीना ने बताया कि इसके तहत ग्राम बाढ़ छाबा नम्बर 2, बाढ कलां, बाढ खुर्द, छाबा, चूली, हिंगोटिया, जलोखरा, मोतीपुरा, फरासपुर, सलेमपुर, सलारपुर, ताजपुर में आ रही भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इनके आक्षेपों की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से कार्यालय में सुनवाई की जाएगी।
अवाप्ति के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 (ए) का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया जा चुका है। साथ ही राजपत्र की कॉपी उपखण्ड कार्यालय, तहसील, पंचायत समिति, नगर परिषद में चस्पा की जा चुकी है। साथ ही प्रभावित व्यक्तियों की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उपधारा (1) के तहत आपत्तियां कार्यालय में दी जा चुकी है।
इसके बाद अब अवाप्त की जाने वाली भूमि से सम्बधित हितबद्ध व्यक्तियों एवं आक्षेपकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत आक्षेपों की सुनवाई 7 अक्टूबर को की जाएगी। उक्त भूमि अवाप्ति से सम्बधित हितधारी एवं आक्षेपकर्ता व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।
बता दें गंगापुरसिटी-करौली बाईपास निर्माण पर कुल 963.37 करोड़ रुपए लागत आएगी। यह बाईपास कुल 33.48 किलोमीटर लंबा होगा। गंगापुर सिटी से निकलने वाला हिस्सा करीब 19 किमी होगा और उसका अनुमानित खर्च लगभग 450 करोड़ रुपए है। वहीं, करौली में लगभग 14 किमी की दूरी के लिए अनुमानित लागत करीब 511 करोड़ बताई जा रही है।
घनी आबादी वाले क्षेत्रों और कम मोड़ से बचने के लिए गंगापुर सिटी और करौली में बाईपास का निर्माण होगा। इससे दोनों शहरों में जाम की समस्या दूर होगी। साथ ही वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी और सफर आसान होगा।
