राजस्थान के इन 2 जिलों में बनेगा 33.48KM लंबा बाईपास, खर्च होंगे 963 करोड़; भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू

अवाप्ति के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 (ए) का भारत के राजपत्र में प्रकाशन किया जा चुका है। साथ ही राजपत्र की कॉपी उपखण्ड कार्यालय, तहसील, पंचायत समिति, नगर परिषद में चस्पा की जा चुकी है। साथ ही प्रभावित व्यक्तियों की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 3(ग) की उपधारा (1) के तहत आपत्तियां कार्यालय में दी जा चुकी है।