Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

खुशखबरी: जयपुर में JDA का दायरा हुआ दोगुना, गांववालों की बल्ले-बल्ले; अब सोना उगलेगी जमीन

JDA News: जेडीए सीमा विस्तार में सर्वाधिक फायदा बस्सी तहसील को हुआ है। यहां के 86 राजस्व गांवों को जेडीए रीजन में शामिल कर लिया गया है।

2 min read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 04, 2025

jda

जेडीए। फोटो: पत्रिका

जयपुर। जेडीए सीमा विस्तार में सर्वाधिक फायदा बस्सी तहसील को हुआ है। यहां के 86 राजस्व गांवों को जेडीए रीजन में शामिल कर लिया गया है। वहीं, फुलेरा, किशनगढ़-रेनवाल तहसील के 4-4 गांवों को जेडीए क्षेत्र में शामिल किया गया है। जेडीए रीजन में कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नौ गांवों को शामिल किया है। ये विराट नगर तहसील के गांव हैं।

अधिसूचना में विराट नगर को जयपुर जिले में गलती से दिखाया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को जेडीए रीजन में शामिल 3 सूचियां जारी कीं जिनमें कुल 693 गांव शामिल हैं। वहीं एक सूची नई है। इसमें 632 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। ये राजस्व गांव जिले की 17 तहसीलों के हैं।

दो अन्य सूची में इनको किया शामिल

दूसरी सूची: 47 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। ये गांव जोबनेर, शाहपुरा और चाकसू के मास्टरप्लान के नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित किए गए हैं। इनमें जोबनेर नगरीय क्षेत्र के 15, शाहपुरा नगरीय क्षेत्र के 10 और चाकसू नगरीय क्षेत्र के 22 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है।

तीसरी सूची: मास्टर प्लान योजना-2025 में अधिसूचित सीमा में शामिल राजस्व गांव, जो पूर्व में अस्तित्व में थे, लेकिन सहवन से प्राधिकरण क्षेत्र के राजस्व गांवों की अधिसूचना में शामिल होने से रह गए थे। इनमें जयपुर-चौमूं तहसील के दो-दो और सांगानेर तहसील के 10 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है।

यहां तक विस्तार

-टोंक रोड पर चाकसू के मास्टर प्लान की सीमा तक।
-फागी रोड पर फागी के आस-पास तक।
-अजमेर रोड पर दूदू के आस-पास तक।
-कालवाड़ रोड पर जोबनेर के मास्टर प्लान की सीमा तक।
-चौमूं-रेनवाल रोड पर कालाडेरा तक।
-सीकर रोड पर उदयपुरिया मोड़ के आस-पास तक।
-चौमूं अजीतगढ़ रोड पर सामोद के आस-पास तक।
-दिल्ली रोड पर शाहपुरा के मास्टर प्लान की सीमा तक।
-आगरा रोड पर जयपुर जिले की सीमा तक।

गांवों पर प्रभाव

बुनियादी सुविधाओं में सुधारः जल आपूर्ति, सड़कें, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं में इजाफा होगा।

भूमि उपयोग और नियमनः भूमि का उपयोग अब मास्टर प्लान के अनुसार होगा, जिससे अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगेगी।

बढ़ेंगे जमीन के भावः जेडीए क्षेत्र में आने से जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। इससे स्थानीय निवासियों को आर्थिक लाभ होगा।

जेडीए पर प्रभाव

क्षेत्रफल दोगुना से अधिक होने पर निगरानी और नियोजन करना आसान नहीं होगा। जेडीए रीजन में आने से लोगों को मूलभूत सुविधाओं की दरकार रहेगी। ऐसे में अधिक स्टाफ, संसाधन और बजट की आवश्यकता होगी।

ये फायदे भी होंगे

-नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
-निर्माण, रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
-ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई कम होगी।
-शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।

अवैध निर्माण रोकना होगा जरूरी

जेडीए रीजन का विस्तार होने से व्यवस्थित विकास होगा। लेकिन अवैध निर्माण रोकना भी बड़ी चुनौती होगा। मौजूदा सीमा क्षेत्र में ही जेडीए अवैध कॉलोनियों को बसने से नहीं रोक पाया। सैकड़ों अवैध कॉलोनियां बस गईं। बाद में जेडीए ने इनका नियमन भी कर दिया। जबकि, इन कॉलोनियों में कई सार्वजनिक सुविधाओं का अभाव है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बिजली की नई दरें लागू, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मिलेगी राहत; ऐसे समझें सस्ती बिजली का पूरा गणित
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 11:38 am

Published on:

04 Oct 2025 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / खुशखबरी: जयपुर में JDA का दायरा हुआ दोगुना, गांववालों की बल्ले-बल्ले; अब सोना उगलेगी जमीन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आरोप : गले की नस कटने से मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, हनुमान बेनीवाल ने कहीं ये बात..

जयपुर

Rajasthan Weather: राजस्थान में 6, 7, 8 अक्टूबर को ओले और तूफानी बारिश का अलर्ट, दिवाली पर बारिश का साया

जयपुर

जमवारामगढ़ में विक्रम मीणा आत्महत्या का मामला: सहमति बनने के बाद फिर से हंगामा, नरेश मीणा ने दी ये चेतावनी

Naresh Meena
जयपुर

Rajasthan : NSUI प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 9 आरोपियों को बेल नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका

NSUI Rajasthan State President Vinod Jakhar and nine other accused denied bail court dismisses plea
जयपुर

NCRB 2023 Report : राजस्थान में बुजुर्गों संग अपराध बढ़ा, वर्ष 2023 में 12 की हुई हत्या, देश में नम्बर वन है ये प्रदेश

NCRB 2023 Report Rajasthan Crimes against elderly incrise 12 murders in 2023 This state is number one in country
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.