खुशखबरी: जयपुर में JDA का दायरा हुआ दोगुना, गांववालों की बल्ले-बल्ले; अब सोना उगलेगी जमीन

-टोंक रोड पर चाकसू के मास्टर प्लान की सीमा तक।

-फागी रोड पर फागी के आस-पास तक।

-अजमेर रोड पर दूदू के आस-पास तक।

-कालवाड़ रोड पर जोबनेर के मास्टर प्लान की सीमा तक।

-चौमूं-रेनवाल रोड पर कालाडेरा तक।

-सीकर रोड पर उदयपुरिया मोड़ के आस-पास तक।

-चौमूं अजीतगढ़ रोड पर सामोद के आस-पास तक।

-दिल्ली रोड पर शाहपुरा के मास्टर प्लान की सीमा तक।

-आगरा रोड पर जयपुर जिले की सीमा तक।