राजस्थान में बिजली की नई दरें लागू, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मिलेगी राहत; ऐसे समझें सस्ती बिजली का पूरा गणित

घरेलू श्रेणी के करोड़ 35 लाख उपभोक्ता है। इनमें 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ता मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत सब्सिडी। इनमें से 62 लाख उपभोक्ता, जो हर महीने 100 यूनिट तक चिजली खपत करते हैं, उन्हें बिजली का बिल शुन्य इसी तरह 51 से 150 यूनिट स्लैब में 35 लाख उपभोक्ताओं की बिजली दर 6.50 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट की गई है। 50 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। 150 से 300 यूनिट बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत। 20 लाख से अधिक कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत शुल्क 5,55 रुपए से कम कर 5.25 रुपए, यूनिट। रेगुलेटरी सरचार्ज सरकार बहन करेगी।