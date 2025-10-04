Rajasthan: गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को आएंगे राजस्थान, जानें क्या होगा पूरा कार्यक्रम

जयपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे है। अमित शाह का 13 अक्टूबर को जयपुर दौरा प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि वे यहां तीनों नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने और पुलिस के कामकाज को लेकर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारम्भ करने आ रहे हैं।