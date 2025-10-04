Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को आएंगे राजस्थान, जानें क्या होगा पूरा कार्यक्रम

Amit Shah Rajasthan Tour: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 04, 2025

amit shah

Photo- Patrika Network (File Photo)

जयपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे है। अमित शाह का 13 अक्टूबर को जयपुर दौरा प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि वे यहां तीनों नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने और पुलिस के कामकाज को लेकर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारम्भ करने आ रहे हैं।

शाह के जयपुर दौरे को लेकर गृह विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अधिकृत तौर पर उनके कार्यक्रम का शिड्यूल जारी नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा यहां आने से पहले केन्द्र सरकार में नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित कामकाज संभाल रहे थे।

उनके कार्यकाल में देश में इन कानूनों को सफलतापूर्वक लागू कराया गया। इसके लिए उन्होंने देशभर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया।

पिछले महीने जोधपुर आए थे अमित शाह

बता दें कि पिछले महीने भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आए थे। अमित शाह ने 21 सितंबर को जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया था।

Published on:

04 Oct 2025 07:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को आएंगे राजस्थान, जानें क्या होगा पूरा कार्यक्रम

