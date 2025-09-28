पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, रिश्तेदार से मिलने लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे

जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे के करीब पाटोदा गांव से पहले बाइक व पिकअप की आमने सामने की टक्कर में चूरू के हमीरवास थाने के गांव रावतसर कुंजला निवासी चेतराम (68) पुत्र भूराराम व भादर राम (47) पुत्र चेतराम गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों को बिसाऊ के राजकीय जटिया अस्पताल पहुंचाया। जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।