झुंझुनू

Holiday: राजस्थान के इस जिले में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित… आदेश जारी; 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका

1 सितम्बर को सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों व विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है।

झुंझुनू

Lokendra Sainger

Aug 31, 2025

school holiday due to rain
Photo- Patrika Network (Demo Pic)

Rain Alert: झुंझुनूं जिले में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने 1 सितम्बर को सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों व विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला कलक्टर अरुण गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार, झुंझुनूं जिले के समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री-प्राइमरी से 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा। कर्मचारियों को तय समय पर आना होगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain: 1-2-3-4 सितंबर को IMD का अलर्ट, इन जिलों में ‘ताबड़तोड़’ की आशंका; कल 4 जिलों में भारी बारिश!
जयपुर
rajasthan heavy rain

कल भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 1 सितंबर को अलवर, झुंझुनूं, खेरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

ये भी पढ़ें

भजनलाल कैबिनेट का बड़ा तोहफा, शिक्षा विभाग में बड़ी भर्ती… 2 लाख स्ट्रीट लाइट; जानें और क्या-क्या?
जयपुर
Rajasthan Cabinet Decisions

Published on:

31 Aug 2025 10:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Holiday: राजस्थान के इस जिले में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित… आदेश जारी; 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका

