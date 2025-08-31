Holiday: राजस्थान के इस जिले में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित… आदेश जारी; 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका

Rain Alert: झुंझुनूं जिले में आगामी दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने 1 सितम्बर को सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों व विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला कलक्टर अरुण गर्ग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।