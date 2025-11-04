Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: शादी के 8 महीने बाद युवक की मौत, फूट-फूटकर रोती रही पत्नी, भारतमाला एक्सप्रेस-वे हादसे में 3 घरों के बुझे चिराग

Bharatmala Expressway Accident: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर हुए सड़क हादसे में चिड़ावा के तीन युवकों रोहित, अक्षय और अमित की मौत हो गई, जबकि दो घायल हुए। हादसे के बाद परिवारों में मातम छा गया।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Nov 04, 2025

हादसास्थल और इनसेट में मृतक अक्षय का फाइल फोटो: पत्रिका

3 Friends died Together: तीन दोस्तों की एक साथ मौत ने पूरे चिड़ावा कस्बे को गमगीन कर दिया। जो कल तक साथ बैठकर हंस रहे थे, आज तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हर आंख नम, हर गली में सन्नाटा पसरा है।

फलौदी-जोधपुर क्षेत्र के चाडी-चौतीणा-श्रीलक्ष्मणनगर से गुजर रहे भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में चिड़ावा के वार्ड 10 चौधरी कॉलोनी निवासी रोहित पुत्र राधेश्याम नायक, लोहिया स्कूल के पास निवासी अक्षय स्वामी पुत्र मामराज, तथा घरड़ाना कलां निवासी अमित पुत्र राजेंद्र राव की दर्दनाक मौत हो गई।

वहीं चौधरी कॉलोनी निवासी शुभम पुत्र ओमप्रकाश और लोयल निवासी अंकित पुत्र कुरड़ाराम घायल हुए हैं। शुभम की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही चिड़ावा में मातम छा गया। देर रात तक परिजन जोधपुर और ओसियां अस्पतालों में अपने लालों की अंतिम झलक पाने पहुंचे।

तीनों की उम्र 25 से 30 साल, घर की उम्मीदें टूटीं

जोधपुर में हादसे के शिकार हुए तीनों युवकों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मिलनसार और मददगार स्वभाव के कारण ये तीनों युवक अपने साथियों में काफी लोकप्रिय थे। तीनों ही ट्रेवल एजेंसियों में काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। घरों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी। कस्बे निवासी मुकेश पूनियां ने बताया कि रोहित के पिता राधेश्याम चिड़ावा में ऑटो चलाते हैं जबकि अमित के पिता घरेलू कामकाज से परिवार का गुजर-बसर करते हैं।

अक्षय की इसी साल हुई थी शादी

हादसे में जान गंवाने वाले अक्षय स्वामी की शादी 8 महीने पहले ही हुई थी। इसी साल में कुछ माह पहले ही उसके पिता का भी निधन हो गया था। घर की पूरी जिम्मेदारी अक्षय के कंधों पर थी। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।

रोहित और अमित घर के इकलौते बेटे

मृतक रोहित नायक और अमित राव घर में इकलौते बेटे थे। रोहित की शादी हो चुकी। उसके एक बेटा और एक बेटी है।

चिड़ावा और घरड़ाना में अंतिम संस्कार

सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। अक्षय का चिड़ावा में और अमित का घरड़ाना में अंतिम संस्कार किया गया। रोहित के पोस्टमार्टम में देरी होने से देर शाम तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका था।

