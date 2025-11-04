Rajasthan: शादी के 8 महीने बाद युवक की मौत, फूट-फूटकर रोती रही पत्नी, भारतमाला एक्सप्रेस-वे हादसे में 3 घरों के बुझे चिराग

जोधपुर में हादसे के शिकार हुए तीनों युवकों की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मिलनसार और मददगार स्वभाव के कारण ये तीनों युवक अपने साथियों में काफी लोकप्रिय थे। तीनों ही ट्रेवल एजेंसियों में काम करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। घरों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी। कस्बे निवासी मुकेश पूनियां ने बताया कि रोहित के पिता राधेश्याम चिड़ावा में ऑटो चलाते हैं जबकि अमित के पिता घरेलू कामकाज से परिवार का गुजर-बसर करते हैं।