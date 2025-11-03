Good News: राजस्थान में आखिरकार शुरू हुआ यह एक्सप्रेस-वे, लोगों ने जताई खुशी, सफर हुआ आसान

सांचौर। सांचौर क्षेत्र से गुजरने वाले भारतमाला एक्सप्रेस-वे को विभाग की ओर से ट्रायल बेस पर यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतापपुरा व लाछड़ी टोल नाकों पर रखे गए अवरोधक, पत्थर व मिट्टी को जेसीबी से हटाया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई।