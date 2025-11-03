Good News: राजस्थान में आखिरकार शुरू हुआ यह एक्सप्रेस-वे, लोगों ने जताई खुशी, सफर हुआ आसान

एक्सप्रेस-वे शुरू करने से पहले अवरोधक हटाते हुए। फोटो- पत्रिका
सांचौर। सांचौर क्षेत्र से गुजरने वाले भारतमाला एक्सप्रेस-वे को विभाग की ओर से ट्रायल बेस पर यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में प्रतापपुरा व लाछड़ी टोल नाकों पर रखे गए अवरोधक, पत्थर व मिट्टी को जेसीबी से हटाया गया, जिससे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा मापदंडों से जुड़े अधूरे कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं प्रारंभिक चरण में एंबुलेंस व्यवस्था को वैकल्पिक रूप से तैनात किया गया है, ताकि किसी भी हादसे की स्थिति में घायलों को तुरंत सहायता मिल सके।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि एक्सप्रेस-वे चालू होने से सांचौर शहर के एलिवेटेड पुल निर्माण के दौरान ट्रैफिक दबाव में कमी आने की उम्मीद है। इससे शहर में जाम की समस्या से भी कुछ राहत मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने सांचौर-बागोड़ा एक्सप्रेस-वे को ट्रायल पर खोलने के निर्णय का स्वागत किया।
दरअसल यह मार्ग कंस्ट्रक्शन के चलते बंद किया गया था, जिससे भारी वाहनों को वैकल्पिक रूप से गुड़ामालानी होकर सांचौर जाना पड़ रहा था। मार्ग बंद होने से न केवल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी, बल्कि अधूरे निर्माण के कारण यहां कई हादसे भी हो चुके हैं।
उल्लेखनीय है की सांचौर में बारिश के कारण भारतमाला हाईवे धंसने के चलते उसे बगोड़ा के आगे से बंद कर दिया गया था, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। मार्ग खुलने से अब बागोड़ा से सांचौर की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुगम हो गई है।
भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर ट्रायल के तौर पर सांचौर से बागोड़ा तक का ट्रैफिक शुरु कर दिया गया है। एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य आवश्यक शेष रहे कार्य भी शीघ्र पूरे करवा लिए जाएंगे। लोगों की मांग को देखते हुए एक्सप्रेस-वे को खोला गया है।
