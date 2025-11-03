दोवास मोड़ पर एंबुलेंस की टक्कर: युवक की मौत, दो साथी गंभीर, चालक गिरफ्तार

Accident news
कुंभलगढ़. शनिवार देर रात नेशनल हाईवे 162 ई पर दोवास गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। महाराष्ट्र से लौट रही एक एंबुलेंस ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीन युवक सड़क पर जा गिरे। हादसे में 22 वर्षीय तेजाराम भील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।
घटना देर रात करीब 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सड़क पर अचानक मोड़ के पास एंबुलेंस तेज रफ्तार में आई और सामने से आ रही बाइक को सीधा टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक दूर जा गिरे।घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची केलवाड़ा थाना पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृतक का शव सड़क किनारे से उठाकर केलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।
थानाधिकारी विशाल गवारिया ने बताया कि मृतक की पहचान तेजाराम भील (22) पुत्र खेमाराम, निवासी काकरवा के रूप में हुई है। उसके साथ बाइक पर केसाराम पुत्र खेमाराम और दिनेश पुत्र जबेरा भील, निवासी ओड़ा सवार थे। दोनों घायल युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें उदयपुर रेफर किया गया है।
पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हादसे में शामिल एंबुलेंस महाराष्ट्र से एक शव लेकर गोगुंदा पहुंची थी। शव को उतारने के बाद चालक वाहन लेकर औलादर की ओर लौट रहा था। बताया जा रहा है कि दोवास के मोड़ पर अचानक सामने से आ रही बाइक को चालक ने नहीं देखा और टक्कर हो गई। थानाधिकारी ने बताया कि एंबुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और वाहन को जप्त कर लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
घटना के बाद दोवास और आसपास के गांवों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मोड़ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। सड़क पर उचित साइन बोर्ड और स्पीड ब्रेकर नहीं होने से यहां दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। काकरवा गांव में तेजाराम की मौत की खबर पहुंचते ही मातम छा गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद पूरे गांव ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
केलवाड़ा थाना पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे रात के समय हाइवे पर सावधानी से वाहन चलाएं और हेलमेट सहित सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। साथ ही, तेज गति और लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
