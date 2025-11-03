दोवास मोड़ पर एंबुलेंस की टक्कर: युवक की मौत, दो साथी गंभीर, चालक गिरफ्तार

घटना के बाद दोवास और आसपास के गांवों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मोड़ पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। सड़क पर उचित साइन बोर्ड और स्पीड ब्रेकर नहीं होने से यहां दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। काकरवा गांव में तेजाराम की मौत की खबर पहुंचते ही मातम छा गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद पूरे गांव ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी।