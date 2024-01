सुलताना में सुबह पांच बजे धमाका, बच्ची की दर्दनाक मौत

झुंझुनूPublished: Jan 05, 2024 01:17:04 pm Submitted by: Jitendra Yogi

सुलताना में सुबह पांच बजे धमाका, बच्ची की दर्दनाक मौत

Explosion in Sultana at 5 in the morning, painful death of girl : सिलेण्ड़र फटने से एक साल बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। धमका इतना तेज था कि मकान की छत गिर गई। छत के नीचे दबने से परिवार के चार अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए है। घटना झुंझुनूं के सुलताना कस्बे के वार्ड नं. 23 की है। सभी घायलों को झुंझुनूं के राजकीय बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुलताना पुलिस ने बताया कि कस्बे के वार्ड नं. 23 में सुबह 5 बजे छत गिरने की सूचना मिली थी। फातमा (1) पुत्री आरिफ की मौत हो गई। बच्ची के पिता आरिफ (30), माता नसीम (28), बेटी स्नाह (5) और आलिया (3) घायल हुए है। सभी को झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी सिलेंडर फटने की पुष्टि नहीं की है। सूचना पर चिड़ावा एसडीएम भी मौके पर पहुंचे।

बच्ची के लिए दूध गर्म करने उठी तो हादसा हुआ

घायल नसीम ने बताया कि वह सुबह बच्ची को दूध पिलाने की उठी थी। गैस पर दूध गर्म करते समय अचानक जोरदार धमाका हुआ। जिससे मकान की पट्टियां टूटकर नीचे गिर गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगां ने दौड़कर मलबे में दबे लोगां को बाहर निकाला। तुरन्त सभी घायलों को कस्बे के निजी अस्पताल में पहुंचाया। जहां से हालात गंभीर होने पर सभी को झुंझुनूं के बीडीके अस्पताल में रैफर कर दिया। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने फातिमा को मृत घोषित कर दिया। बच्ची के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। जबकि स्नाह को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वही तीन जनों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।

घर में दस सदस्य थे

परिवार के सदस्य ने बताया कि घटना के दौरान घर में दस सदस्य मौजूद थे। दूसरे कमरे में मौजूद होने से बच गए। बच्ची का पिता आरिफ गांव में ही मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है।