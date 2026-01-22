Jhunjhunu News: नकली ढक्कन–होलोग्राम बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, श्रीगंगानगर रैकेट से जुड़े तार

आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डूंडलोद कस्बे में नकली शराब को ब्रांडेड बताकर बेचने के लिए ढक्कन और होलोग्राम बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 26 हजार से अधिक नकली ढक्कन और 1800 होलोग्राम जब्त किए गए हैं। मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया।
आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि डूंडलोद गांव में मोहम्मद शरीफ पुत्र निजामुद्दीन के मकान में लंबे समय से अवैध शराब कारोबार से जुड़ा सामान तैयार किया जा रहा है। इसी सूचना पर आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार देर रात दबिश दी।
आबकारी अधिकारियों के अनुसार हाल ही में श्रीगंगानगर में पकड़े गए बड़े नकली शराब रैकेट की जांच के दौरान डूंडलोद का लिंक सामने आया था। इसी इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जब्त नकली ढक्कन और होलोग्राम का इस्तेमाल मिलावटी शराब को असली बताकर बाजार में खपाने के लिए किया जा रहा था। जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी ने बताया कि यह कारोबार लंबे समय से योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था।
कार्रवाई के दौरान गांव में भीड़ जमा हो गई। मकान बड़ा होने के कारण आरोपी फरार हो गया। घर में उसकी पत्नी और छोटे बच्चे मौजूद थे।
आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। इस कार्रवाई में आबकारी विभाग के साथ भारी पुलिस जाप्ता शामिल रहा। टीम में डीएसपी लक्ष्मी नारायण सैनी, सीआई नवलगढ़ यशवंत सिंह राठौड़, पीओ रमेश, पीओ ताराचंद जाखड़ सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।
