IMD Alert: 48 घंटे के लिए इन 2 जिलों में आया येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, अब राजस्थान में चलेगी शीतलहर

हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। इसके प्रभाव से 5 दिसंबर के बाद राजस्थान सहित उत्तर भारत में मौसम का स्वरूप बदल सकता है।

इस दौरान ठंडी हवाओं की रफ्तार और बढ़ेगी और तापमान में और गिरावट संभव है। इस बार दिसंबर से फरवरी के बीच सामान्य से ज्यादा शीतलहर वाले दिन देखने को मिल सकते हैं।