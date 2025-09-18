Jhunjhunu news: हरियाणा में सड़क हादसा: गाडाखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी शेर सिंह फोगाट की मौत, दो पुलिसकर्मी घायल

झुंझुनूं. जिले की गाड़खेड़ा चौकी इंचार्ज एएसआई शेरसिंह फोगाट की हरियाणा में हुए सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा बुधवार रात रात करीब 12:30 बजे सूरजगढ़-लोहारू रोड पर हुआ। पुलिस की गाड़ी और पिकअप में आमने-सामने की टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार, एएसआई शेरसिंह पुलिस टीम के साथ एक आरोपी को पकड़ने हरियाणा के भैंसली गांव जा रहे थे। रास्ते में सामने से आ रही पिकअप से भिड़ंत हो गई। हादसे में एएसआई शेरसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रोहतक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में पुलिसकर्मी आशाराम और रमेश समेत चार लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। घटना की पुष्टि झुंझुनूं एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने की है। वहीं, लोहारू थानाधिकारी जनरैल सिंह ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही पुलिस महकमे और ग्रामीण क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।