स्टूडेंट्स के सामने घुटनों पर बैठे गुरुजी, हाथ जोड़कर मांगी ये ‘गुरु दक्षिणा’; झुंझुनूं के सरकारी स्कूल में दिखा यह भावुक पल

झुंझुनूं। सूरजगढ़ ब्लॉक अंतर्गत अगवाना खुर्द गांव की सरकारी स्कूल के भूगोल व्याख्याता अनिल कुमार के तबादले को लेकर चल रहा छात्र-छात्राओं का धरना शनिवार को छठें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे विद्यार्थियों को समझाने जब व्याख्याता अनिल कुमार खुद धरना स्थल पर पहुंचे तो सभी फूट-फूट कर रोने लगे। आंसुओं से लथपथ छात्र-छात्राओं ने उनके सामने हाथ जोड़े और गुहार लगाई कि ‘वापस आ जाओ सर! आपके बिना हम स्कूल नहीं जाएंगे।’