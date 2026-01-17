स्टूडेंट्स के सामने घुटनों पर बैठे गुरुजी, हाथ जोड़कर मांगी ये ‘गुरु दक्षिणा’; झुंझुनूं के सरकारी स्कूल में दिखा यह भावुक पल

बच्चों के सामने घुटनों पर बैठे व्याख्याता: फोटो पत्रिका नेटवर्क
झुंझुनूं। सूरजगढ़ ब्लॉक अंतर्गत अगवाना खुर्द गांव की सरकारी स्कूल के भूगोल व्याख्याता अनिल कुमार के तबादले को लेकर चल रहा छात्र-छात्राओं का धरना शनिवार को छठें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे विद्यार्थियों को समझाने जब व्याख्याता अनिल कुमार खुद धरना स्थल पर पहुंचे तो सभी फूट-फूट कर रोने लगे। आंसुओं से लथपथ छात्र-छात्राओं ने उनके सामने हाथ जोड़े और गुहार लगाई कि ‘वापस आ जाओ सर! आपके बिना हम स्कूल नहीं जाएंगे।’
एक छात्रा ने तो उनके पैर पकड़ लिए और रोते-रोते अचेत हो गई, जिसके बाद परिजन उसे घर ले गए। इस दौरान शिक्षक अनिल कुमार भी बच्चों के समक्ष घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर अपील कि धरना समाप्त कर स्कूल लौट जाएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। लेकिन विद्यार्थी अडिग रहे, उन्होंने कहा कि व्याख्याता की वापसी तक वे स्कूल की दहलीज भी नहीं लांघेंगे।
छात्रों ने टीसी के लिए प्रधानाचार्य को सामूहिक लिखित आवेदन सौंपा। विद्यार्थियों का कहना है कि अनिल कुमार सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि उनके लिए मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और जीवन के गुरु हैं। वे उनके बिना पढ़ाई जारी रखने को तैयार नहीं हैं।
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बसंता देवी और एसीबीईओ अनिल शर्मा सहित शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। कई बार बच्चों को स्कूल के अंदर ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन सभी प्रयास नाकाम रहे।
एसीबीईओ अनिल शर्मा ने बताया कि शनिवार को व्याख्याता अनिल कुमार को रिलीव कर दिया गया है, उनके स्थान पर दूसरे शिक्षक आ भी गए हैं, अभिभावक व ग्रामीणों से बात चल रही है, सोमवार से बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे।
