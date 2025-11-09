मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए झुंझुनूं की महिलाएं बना रही बाजरे के बिस्कुट, लड्डू, पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी की थी प्रशंसा

दस महिलाओं ने मिलकर ट्रेनिंग ली और हाथ से बाजरे के बिस्कुट, लड्डू व नमकीन बनाने लगी। आस-पास के गांव व मेलों में बाजरे व रागी के बने उत्पाद बेचने लगी। राजीविका के विप्लव न्योला ने बताया कि समूह अच्छा काम कर रहा है। समूह के बिस्कुट व लड्डू की क्वालिटी बेहतरीन है। जिला कलक्टर अरुण गर्ग भी समूह के कार्य की प्रशंसा कर चुके। अब तो दिल्ली में भी इनके बिस्कुट पहुंचने लगे हैं।