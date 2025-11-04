Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu: प्रेमिका ने धोखा दिया तो मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, चिल्ला-चिल्लाकर सबको बता दी ये बात

झुंझुनूं में प्रेमिका के धोखे से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद पुलिस और आपदा प्रबंधन टीम ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Nov 04, 2025

मोबाइल टावर पर चढ़ते युवक की फोटो: पत्रिका

झुंझुनूं शहर के केंद्रीय विद्यालय के पास आज सुबह का नजारा देखकर राहगीर हैरान हो गए। एक युवक अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और घंटों तक नीचे उतरने से इंकार करता रहा। लोगों की मदद से घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।

जानकारी के अनुसार 28 साल का युवक सावत नायक (निवासी बेरासर छोटी, थाना राजगढ़) अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने बार-बार चिल्लाकर सबको बताया कि 'जिसे उसने दिल से चाहा, उसी ने उसे धोखा दिया।' गुस्से और निराशा में युवक ने खुद को खत्म करने की धमकी भी दी।

जिसके बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आपदा प्रबंधन टीम को भी बुलाया।

इसके बाद कोतवाल हरजिंद्र सिंह खुद मौके पर आए और टीम के साथ युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने लगे। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर युवक को शांत करने का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद लोग भी लगातार युवक को नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे।

करीब एक घंटे की लगातार समझाइश और प्रयासों के बाद युवक ने नीचे आने की हामी भर दी। धीरे-धीरे वह टावर से नीचे उतरा और पुलिस ने उसे सुरक्षित पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: शादी के 8 महीने बाद युवक की मौत, फूट-फूटकर रोती रही पत्नी, भारतमाला एक्सप्रेस-वे हादसे में 3 घरों के बुझे चिराग
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 02:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: प्रेमिका ने धोखा दिया तो मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, चिल्ला-चिल्लाकर सबको बता दी ये बात

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा रोहन गुर्जर गिरफ्तार, डबल मर्डर का है आरोपी; जिंदा कारतूस भी मिले

Rohan Gurjar arrested
झुंझुनू

Rajasthan: शादी के 8 महीने बाद युवक की मौत, फूट-फूटकर रोती रही पत्नी, भारतमाला एक्सप्रेस-वे हादसे में 3 घरों के बुझे चिराग

झुंझुनू

Rajasthan Road Accident: राजस्थान में भीषण हादसा, घूमने निकले 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, 2 घायल, गांव में मातम

road accident
झुंझुनू

क्रिकेट में हरमनप्रीत-दीप्ति बनने की राह पर राजस्थान की बेटियां, झुंझुनूं की ये खिलाड़ी मनवा रही हैं अपना लोहा

Jhunjhunu cricketers
झुंझुनू

Rajasthan: फ्री के गेहूं लेने वालों से वसूली करेगी सरकार, प्रतिकिलो के हिसाब से देने होंगे इतने रुपये

free wheat in Jhunjhunu
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.