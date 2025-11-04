Jhunjhunu: प्रेमिका ने धोखा दिया तो मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, चिल्ला-चिल्लाकर सबको बता दी ये बात

इसके बाद कोतवाल हरजिंद्र सिंह खुद मौके पर आए और टीम के साथ युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने लगे। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर युवक को शांत करने का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद लोग भी लगातार युवक को नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे।