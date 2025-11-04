Jhunjhunu: प्रेमिका ने धोखा दिया तो मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी, चिल्ला-चिल्लाकर सबको बता दी ये बात

मोबाइल टावर पर चढ़ते युवक की फोटो: पत्रिका
झुंझुनूं शहर के केंद्रीय विद्यालय के पास आज सुबह का नजारा देखकर राहगीर हैरान हो गए। एक युवक अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और घंटों तक नीचे उतरने से इंकार करता रहा। लोगों की मदद से घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।
जानकारी के अनुसार 28 साल का युवक सावत नायक (निवासी बेरासर छोटी, थाना राजगढ़) अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने बार-बार चिल्लाकर सबको बताया कि 'जिसे उसने दिल से चाहा, उसी ने उसे धोखा दिया।' गुस्से और निराशा में युवक ने खुद को खत्म करने की धमकी भी दी।
जिसके बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आपदा प्रबंधन टीम को भी बुलाया।
इसके बाद कोतवाल हरजिंद्र सिंह खुद मौके पर आए और टीम के साथ युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने लगे। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर युवक को शांत करने का प्रयास किया गया। मौके पर मौजूद लोग भी लगातार युवक को नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे।
करीब एक घंटे की लगातार समझाइश और प्रयासों के बाद युवक ने नीचे आने की हामी भर दी। धीरे-धीरे वह टावर से नीचे उतरा और पुलिस ने उसे सुरक्षित पकड़ लिया।
