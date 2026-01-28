Murder : विदेश जाने के लिए चाहिए था पैसा, चुराने के लिए हवेली में घुसा और कर दी महिला की हत्या

आरोपी पिछले 2-3 साल से विदेश जाने की योजना बना रहा था। दो दिन पहले मृतका उसके घर आई थी और उधार दिए पैसों की बात कर रही थी। इसी बातचीत के बाद आरोपी ने हत्या और चोरी की साजिश रच डाली। सीता देवी के पति का वर्ष 2014 में निधन हो गया था। उनकी कोई संतान नहीं थी और वह हवेली में अकेली रहती थीं। इस जघन्य वारदात से पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है।