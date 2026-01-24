Jhunjhunu News : मजदूर की बेटी से लेकर सगी बहनों तक: झुंझुनूं की बेटियां रच रहीं इतिहास

देवरोड गांव निवासी चेजा मिस्त्री विजेंद्र किरोड़ीवाल की बेटी निकिता किरोड़ीवाल ने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर खेल कोटे से बीएसएफ में चयन हासिल किया है। खास बात यह है कि आठवीं कक्षा तक निकिता का खेलों से कोई नाता नहीं था। गांव के सरकारी स्कूल में पदस्थ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शारीरिक शिक्षक जयसिंह धनखड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और मार्गदर्शन दिया। निकिता ने 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं। वे पिछले सात वर्षों से राज्य स्तर पर और वर्ष 2022 से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रही हैं। 12वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी विद्यालय से पूरी करने के बाद उनका चयन साईं पटियाला में हुआ। इसके बाद बेंगलुरु प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास के दौरान ही उनका बीएसएफ में चयन हो गया। निकिता का सपना है कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतें।