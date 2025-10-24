राजस्थान के इस जिले के हजारों छात्रों को नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म का पैसा, जानें वजह

झुंझुनूं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा नौ से 12वीं तक की छात्राओं व कक्षा एक से आठवीं तक के सामान्य व ओबीसी वर्ग के छात्रों को अब यूनिफॉर्म सिलाई का पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जिले ही नहीं बल्कि प्रदेशभर की लाखों छात्राएं व छात्र राज्य सरकार से मिलने वाली इस आर्थिक मदद से वंचित हो जाएंगे। इसी वर्ष किए गए बदलाव के चलते अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा एक से आठवीं तक की समस्त छात्राओं और एससी/एसटी, बीपीएल कार्ड धारक छात्रों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। पहले मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफार्म योजना में आठ सौ रुपए यूनिफार्म और बैग सिलाई के मिलते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब यह राशि घटाकर छह सौ रुपए कर दी गई है। यह राशि अब डीबीटी के माध्यम दी जाएगी।