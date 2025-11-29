न्याय के देवता शनि ने बदली चाल, जानें कब तक रहेंगे, क्या हो सकता है असर

न्याय के देवता शनि जुलाई 2025 से वक्री होकर लगभग 138 दिनों तक उल्टी चाल से चल रहे थे। अब 28 नवम्बर को सुबह 9:20 बजे शनि मार्गी हो गए हैं। वक्री अवधि आत्मविश्लेषण, पुराने कर्मों की परीक्षा और मानसिक दबाव का समय था। अब मार्गी होते ही कई राशि के जातकों के रुके कार्य आगे बढ़ेंगे, यात्राओं में अटके निर्णय स्पष्ट होंगे, आर्थिक हलचल तेज होगी और कॅरियर की रफ्तार बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। पंडित दिनेश मिश्रा ने बताया कि शनि मार्गी होने का समय कर्म के अनुसार परिणाम देने का काल है। वक्री अवधि में जो सीख मिली, अब उसे लागू करने से जीवन में तेजी से सकारात्मक परिवर्तन होंगे। कर्मफल दाता शनि को नवग्रहों में सबसे कठोर और न्यायप्रिय ग्रह माना जाता है। शनि हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। इसी कारण उनकी चाल में होने वाला हर परिवर्तन चाहे गोचर हो, वक्री हो या मार्गी, शनि मानव जीवन के कारोबार, नौकरी, राजनीति और देश-दुनिया पर असर डालता है।