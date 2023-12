दानदाता के सहयोग से अस्पताल में मुर्दों को नसीब हो रहा कफन

झुंझुनूPublished: Dec 23, 2023 12:59:00 pm Submitted by: Jitendra Yogi

The dead are getting shrouds with the help of donors : जिले के सबसे बड़े राजकीय भगवानदास खेतान अस्पताल में दम तोड़ने वाले मरीजों के शव को कफन तक नसीब नहीं हो रहा था। खुले में शव देख अन्य मरीज व उनके परिजन विचलित हो जाते थे। मृतक के परिजन को बाहर से कफन का कपड़ा खरीद कर लाना पड़ता था। ऐसे में आगे आए शहर के गोपीचंद गाडिया। गाडिया ने तय किया कि उनकी तरफ से शवों को ढंकने के लिए अस्पताल को कफन का कपड़ा मुहैया करवाया जाएगा। वर्ष 2016 से गाड़िया की ओर से अस्पताल को सफेद कपड़ा दान किया जा रहा है। अस्पताल में रोजाना करीब 3000 मरीज आते हैं। इनमें कई गंभीर हालत में पहुंचते हैं। हर महीने औसतन 90 से 120 लोगों की मौत हो जाती है। कइयों की अस्पताल पहुंचने के दौरान रास्ते में मौत हो जाती है। ऐसे में शव को ढकने के लिए सफेद कपड़े (कफन) की जरूरत होती है।