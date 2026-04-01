मुकुल का सफर संघर्षों से भरा रहा है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उनके पिता दिलीप चौधरी ने अपना आरएएस अधिकारी बनने का सपना छोड़ा, कुछ समय प्रॉपर्टी का काम किया और एक ही लक्ष्य रखा बेटा क्रिकेट खेलेगा। मुकुल बताते हैं कि 2015 में जन्मदिन के दिन वे अपने पिता के साथ चूरू, झुंझुनूं और सीकर में अकादमी ढूंढते रहे और अंततः सीकर की एसबीएस क्रिकेट अकादमी में दाखिला मिला, जहां से उनका करियर आगे बढ़ा। उनके पिता का सपना था कि बेटा क्रिकेटर बने और मुकुल ने मेहनत के दम पर उसे हकीकत में बदलना शुरू कर दिया है।