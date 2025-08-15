पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद घर क्यों नहीं ले जा सकेंगे पेपर? जानें कारण

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा सत्रह अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड बुधवार को जारी कर दिए हैं। पहली पारी के कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उनके पेपर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। पहली पारी वाले अपने साथ ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ले जा सकेंगे। दूसरी पारी वाले पेपर व ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी साथ ले जा सकेंगे। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि प्रश्न पत्रों का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा किया गया है।
परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र और हाल की पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और अन्य किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो घंटे पहले पहुंचना होगा। ध्यान रहे, परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
झुंझुनूं जिले में परीक्षा के लिए झुंझुनूं व बगड़ में कुल 33 केन्द्र बनाए गए हैं। दोनों पारियों में कुल 12 हजार 192 युवक-युवतियां जिले में परीक्षा देंगे। पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। झुंझुनूं जिला प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। अब कुल 3705 पदों पर भर्ती होगी।
परीक्षा केन्द्र पर तय ड्रेस कोड में जाना होगी। कड़ी जांच के बाद ही केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के पांच विकल्प होंगे। ए, बी, सी, डी और ई । इनमें अंतिम विकल्प ई का चयन तभी करना होगा, जब प्रश्न का उत्तर न देना चाहें। कोई प्रश्न बिना उत्तर छोड़ा और 'ई' गोला नहीं भरा तो उस प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे।
सेंटर 33
बगड़ में 4
झुंझुनूं में 29
इनविजिलेटर 1280
ओर्ब्जवर 60
उडनदस्ते 6
कुल परीक्षार्थी 12192
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से 17 अगस्त को दो पारी में पटवारी सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) ने बड़ी राहत दी है। निगम ने परीक्षार्थियों को चार दिन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि यह सुविधा परीक्षा के दो दिन पहले और दो दिन बाद तक (15 से 19 अगस्त तक) उपलब्ध होगी। इसके तहत 6,76,009 अभ्यर्थी, 3705 पटवारी पदों के लिए परीक्षा में शामिल होंगे। सभी अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र साथ रखना होगा। रोडवेज प्रबंधन ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था और ऑनलाइन रिजर्वेशन की सुविधा भी सुनिश्चित की है ताकि परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो। विभाग ने 38 जिलों के परीक्षा केन्द्रों हेतु निगम द्वारा विभिन्न आगारों की 595 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि बस स्टैंड पर अस्थायी व्यवस्थाएं, बसों का रखरखाव और चालक-परिचालकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।