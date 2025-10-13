Jhunjhunu: ‘अब और सहन नहीं कर सकता…’, सूदखोरों से परेशान होकर सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने दे दी जान, सुसाइड नोट में लिख गया 7 नाम

उन्होंने यह भी लिखा मैंने पूरी राशि लौटा दी फिर भी ये लोग मुझे कर्ज से मुक्त नहीं कर रहे और दुकान की रजिस्ट्री भी रोक रखी है। सेन ने कोतवाली में पहले भी सुधीर कटारिया के खिलाफ शिकायत दी थी लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। अब और सहन नहीं कर सकता। सेन ने परिवार से क्षमा मांगते हुए लिखा कि लगातार मानसिक उत्पीड़न के कारण उसने यह कदम उठाया है।