Rape Case: गुजरात की महिला से अजमेर की होटल में बलात्कार, होश में आते ही थाने पहुंची पीड़िता

अधिवक्ता कुछ देर बाद निजी काम के चलते चले गए। कुछ देर पश्चात राजेश ने उसको नशीला पदार्थ पिला दिया। उसको चक्कर आने लगे थे लेकिन उसको थोड़ा-थोड़ा होश था। राजेश ने उसको निर्वस्त्र कर गलत काम किया। उसको सुबह करीब साढ़े 9.30 बजे जब पूरी तरह होश आया तो वह थाने पहुंची और मामले में शिकायत दी। प्रकरण में अनुसंधान थानाप्रभारी नरेन्द्रसिंह जाखड़ कर रहे है।