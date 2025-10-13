Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Rape Case: गुजरात की महिला से अजमेर की होटल में बलात्कार, होश में आते ही थाने पहुंची पीड़िता

Ajmer Rape Case: गुजरात से आई महिला को भूखण्ड दिखाने के बहाने नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में ले जाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read

अजमेर

image

Anil Prajapat

Oct 13, 2025

rape

प्रतीकात्मक तस्वीर

अजमेर। गुजरात से आई महिला को भूखण्ड दिखाने के बहाने नशीला पदार्थ पिलाकर होटल में ले जाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस प्रकरण की पड़ताल में जुटी है।

पुलिस के अनुसार गुजरात के राजकोट की महिला ने रिपोर्ट दी कि वह 10 अक्टूबर सुबह 11 बजे प्राइवेट बस से अजमेर आई। उसको अपने अधिवक्ता से मिलना था। उसके अधिवक्ता के दूसरे क्लाइंट राजेश शर्मा के पास में आदर्शनगर विज्ञाननगर में दो भूखण्ड है। जिनको उसने अपने अधिवक्ता से खरीदने की इच्छा जाहिर की थी।

तब उसके अधिवक्ता ने उसे 10 अक्टूबर शाम 6 बजे बाद मिलने का समय दिया। शाम 6 बजे उसकी अधिवक्ता व राजेश शर्मा से नगरा स्थित नानकी पैलेस में मीटिंग तय हुई। जहां पर उसके कमरे में अधिवक्ता और राजेश शर्मा शाम साढ़े 7 बजे आए। उसको राजेश शर्मा ने भूखंड के कागज दिखाए।

अधिवक्ता कुछ देर बाद निजी काम के चलते चले गए। कुछ देर पश्चात राजेश ने उसको नशीला पदार्थ पिला दिया। उसको चक्कर आने लगे थे लेकिन उसको थोड़ा-थोड़ा होश था। राजेश ने उसको निर्वस्त्र कर गलत काम किया। उसको सुबह करीब साढ़े 9.30 बजे जब पूरी तरह होश आया तो वह थाने पहुंची और मामले में शिकायत दी। प्रकरण में अनुसंधान थानाप्रभारी नरेन्द्रसिंह जाखड़ कर रहे है।

Published on:

13 Oct 2025 11:10 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Rape Case: गुजरात की महिला से अजमेर की होटल में बलात्कार, होश में आते ही थाने पहुंची पीड़िता

