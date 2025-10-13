Rajasthan: उप चुनाव में BJP से टिकट के नाम पर राजस्थान के इस बड़े नेता से ठगी, दिल्ली से आया था फोन

BJP (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
बारां। अंता विधानसभा उप चुनाव में भाजपा से टिकट दिलवाने के नाम पर साइबर ठगों ने बारां प्रधान मोरपाल सुमन से 38 हजार ठग लिए। सुमन को ठगों ने रविवार को दिल्ली से भाजपा कार्यालय से फोन करना बताया और टिकट फाइनल बताते हुए दस्तावेज तैयार करवाने के नाम पर रुपए अपने खाते में डलवा लिए। हालांकि इसमें से कुछ राशि बैंक खाते में होल्ड करा ली गई है। इस संबंध में पुलिस को शिकायत की गई है।
सूत्रों ने बताया कि बारां पंचायत समिति प्रधान मोरपाल सुमन के मोबाइल पर अनजान व्यक्ति ने फोन कर कहा कि वह दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से बोल रहा है। विधानसभा उप चुनाव में अन्ता सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर आपका टिकट फाइनल हो गया है। आपके दस्तावेजों को अच्छे से तैयार करने के लिए 38 हजार रुपए जमा कराने होंगे। इस पर सुमन ने उनके बड़े पुत्र दीनू उर्फ पदम सुमन से यह राशि ऑनलाइन डलवा दी।
बाद में इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार से बात की तो ऑनलाइन साइबर ठगी होने का पता लगा। वहीं, प्रधान मोरपाल सुमन ने बताया कि उनका मोबाइल उनका पुत्र चला रहा था। उसी ने राशि डाल दी थी, लेकिन बाद में ठग का बैंक खाता होल्ड कराने की प्रक्रिया की। इससे आधी राशि होल्ड हो गई।
भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने बताया कि रविवार सुबह उनके पास दिल्ली से अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। उसने संभावित प्रत्याशियों के फोन नंबर मांगे थे। इस पर 5-6 संभावित इच्छुक लोगों के मोबाइल नंबर दिए थे। काफी देर बाद प्रधान मोरपाल सुमन का फोन आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा कार्यालय से जिस व्यक्ति का फोन आया था, उसे पैसे डाल दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग