Rajasthan: उप चुनाव में BJP से टिकट के नाम पर राजस्थान के इस बड़े नेता से ठगी, दिल्ली से आया था फोन

सूत्रों ने बताया कि बारां पंचायत समिति प्रधान मोरपाल सुमन के मोबाइल पर अनजान व्यक्ति ने फोन कर कहा कि वह दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से बोल रहा है। विधानसभा उप चुनाव में अन्ता सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर आपका टिकट फाइनल हो गया है। आपके दस्तावेजों को अच्छे से तैयार करने के लिए 38 हजार रुपए जमा कराने होंगे। इस पर सुमन ने उनके बड़े पुत्र दीनू उर्फ पदम सुमन से यह राशि ऑनलाइन डलवा दी।