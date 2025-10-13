Patrika LogoSwitch to English

बारां

Rajasthan: उप चुनाव में BJP से टिकट के नाम पर राजस्थान के इस बड़े नेता से ठगी, दिल्ली से आया था फोन

Anta By-election: अंता विधानसभा उप चुनाव से पहले हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने भाजपा से टिकट दिलवाने के नाम पर एक नेता को ठग लिया।

2 min read

बारां

image

Anil Prajapat

Oct 13, 2025

BJP

BJP (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

बारां। अंता विधानसभा उप चुनाव में भाजपा से टिकट दिलवाने के नाम पर साइबर ठगों ने बारां प्रधान मोरपाल सुमन से 38 हजार ठग लिए। सुमन को ठगों ने रविवार को दिल्ली से भाजपा कार्यालय से फोन करना बताया और टिकट फाइनल बताते हुए दस्तावेज तैयार करवाने के नाम पर रुपए अपने खाते में डलवा लिए। हालांकि इसमें से कुछ राशि बैंक खाते में होल्ड करा ली गई है। इस संबंध में पुलिस को शिकायत की गई है।

सूत्रों ने बताया कि बारां पंचायत समिति प्रधान मोरपाल सुमन के मोबाइल पर अनजान व्यक्ति ने फोन कर कहा कि वह दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय से बोल रहा है। विधानसभा उप चुनाव में अन्ता सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर आपका टिकट फाइनल हो गया है। आपके दस्तावेजों को अच्छे से तैयार करने के लिए 38 हजार रुपए जमा कराने होंगे। इस पर सुमन ने उनके बड़े पुत्र दीनू उर्फ पदम सुमन से यह राशि ऑनलाइन डलवा दी।

बारां पंचायत समिति प्रधान मोरपाल सुमन

बाद में इस संबंध में भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार से बात की तो ऑनलाइन साइबर ठगी होने का पता लगा। वहीं, प्रधान मोरपाल सुमन ने बताया कि उनका मोबाइल उनका पुत्र चला रहा था। उसी ने राशि डाल दी थी, लेकिन बाद में ठग का बैंक खाता होल्ड कराने की प्रक्रिया की। इससे आधी राशि होल्ड हो गई।

जिलाध्यक्ष ने दिए थे 5-6 नाम

भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार ने बताया कि रविवार सुबह उनके पास दिल्ली से अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। उसने संभावित प्रत्याशियों के फोन नंबर मांगे थे। इस पर 5-6 संभावित इच्छुक लोगों के मोबाइल नंबर दिए थे। काफी देर बाद प्रधान मोरपाल सुमन का फोन आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा कार्यालय से जिस व्यक्ति का फोन आया था, उसे पैसे डाल दिए हैं।

13 Oct 2025 09:37 am

13 Oct 2025 09:33 am

बारां

डोटासरा के रोम-रोम में बेइमानी लेकिन वह मेरे मित्र : दिलावर

क्षेत्र में चल रहे उम्मीदवार के स्थानीय व बाहरी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो भी उम्मीदवार होगा, स्थानीय ही होगा। यह कहते हुए वे प्रश्न के मूलभाव को टाल गए।
बारां

अनियमितता के आरोप सिद्ध, सहकारी समिति संचालक मंडल भंग

पर्याप्त आय के स्रोत होने के बावजूद लोगों की जमापूंजी चुकाने में नाकाम एवं कई आरोपों से घिरे हरनावदाशाहजी सहकारी समिति संचालक मंडल को भंग करते हुए अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोटा ने प्रशासक को संचालन का जिम्मा सौंपा है।
बारां

20 हजार के लालच में पहुंच गया जेल

साइबर अपराध के मास्टर माइंड ने इसके बैंक खाते का उपयोग किया और काम निकलने के बाद फ्री छोड़ दिया। इससे गिरफ्तार युवक साइबर अपराध में उसके बैंक खाते का उपयोग किए जाने से बेखबर रहा
बारां

अंता सीट पर उपचुनाव: कौन हैं प्रमोद जैन भाया? जिन्हें कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार, जानें इनका पूरा सियासी सफर

Pramod Jain Bhaya
बारां

Rajasthan Politics: ‘डोटासरा मेरे मित्र लेकिन रोम-रोम में बसी है बेईमानी…’, शिक्षा मंत्री मदन दिलवर ने कसा तीखा तंज, देखें वीडियो

बारां
