Jhunjhunun: सड़क किनारे मिला युवक का शव, विकलांग बेटे का रो-रोकर बुरा हाल, सेना में कार्यरत है भाई

विक्रम गुरुग्राम में ट्रेक्सी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। वह तीन भाइयों में से एक था, जिनमें एक भाई की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा भाई संजय सेना में कार्यरत है। विक्रम अपने पीछे दो छोटे बेटे आयुष और आरव को छोड़ गया है। आयुष विकलांग है। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर बताई जा रही है। ऐसे में इस घटना ने परिवार को गहरे संकट में डाल दिया है। परिजनों ने प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है।