DME Assam Grade III Technical Nursing admit card 2019 जारी, ऐसे करें डाउनलोड

चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, असम (Directorate of Medical Education, Assam) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर Grade III (Technical) and Staff Nurse examination के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे डीएमइ (DME) की वेबसाइट पर लॉग इन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, असम ने Grade III (Technical) and Staff Nurse के लिए 6 जुलाई, 2019 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई, 2019 थी।

DME Assam Grade III (Technical) and Staff Nurse admit card 2019 : ऐसे करें डाउनलोड

-डीएमइ (DME) की आधिकारिक वेबसाइट dme.assam.gov.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर “Download Admit Card for the Post of Grade-III(Non-Technical)” लिंक पर क्लिक करें

-लिंक पर क्लिक करने के बाद डीएमइ वेबसाइट का नया पेज खुलेगा

-डीएमइ आवेदन और पासवर्ड से लॉग इन करें

-स्क्रीन पर डिस्पले हो जाएगा DME Assam Grade III (Technical) admit card

-DME Assam Grade III (Technical) admit card को डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें