एम्स में विभिन्न पदों के लिए निकली भर्ती, फटाफट करें अप्लाई

AIIMS Bhubaneswar recruitment 2019 : ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भुवनेश्वर (All India Institute of Medical Sciences) (AIIMS Bhubaneswar) ने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से डिप्टी मेडिकल अधीक्षक (Deputy Medical Superintendent) और अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया चालू है और उम्मीदवार 17 सितंबर, 2019 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

AIIMS Bhubaneswar recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

-Deputy Medical Superintendent: 6 Posts

-Blood Transfusion Officer: 1 Post

-Antenatal Medical Officer: 1 Post

-Medical Physicist: 3 Posts

-Child Psychologist: 1 Post

-Clinical Psychologist: 1 Post

-Law Officer: 1 Post

AIIMS Bhubaneswar recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

-Deputy Medical Superintendent: उम्मीदवारों के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (Indian Medical Council Act, 1956) की तीसरी अनुसूची के 1 या 2 अनुसूची या भाग 2 में शामिल एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। साथ ही अस्पताल प्रशासन में तीन साल का अनुभव होना चाहिए।

-रक्ताधान अधिकारी (Blood Transfusion Officer) : उम्मीदवारों के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (Indian Medical Council Act, 1956) की तीसरी अनुसूची के 1 या 2 अनुसूची या भाग 2 में शामिल एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। साथ ही ब्लड बैंक में काम करने का कम से 5 साल का अनुभव होना चाहिए।

-Antenatal Medical Officer : उम्मीदवारों के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (Indian Medical Council Act, 1956) की तीसरी अनुसूची के 1 या 2 अनुसूची या भाग 2 में शामिल एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए।

-Medical Physicist : उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान की एमएससी मेडिकल भौतिकी/परमाणु चिकित्सा या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए या मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से M.Sc. in Physics कर रखी हो।

-बाल मनोवैज्ञानिक (Child Psychologist) : मनोविज्ञान में एमए/एमएससी, नैदानिक मनोविज्ञान (Clinical Psychology) में एमफिल। साथ ही बाल और किशोर मानसिक स्वास्थ्य (Child & Adolescence mental health) में कम से कम दो साल काम करने का अनुभव।

-नैदानिक मनोचिकित्सक (Clinical Psychologist) : उम्मीदवारों के पास इनमें से किसी भी कोर्स में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए : Psychology, Clinical Psychology, Applied Psychology. Master of Philosophy in Clinical Psychology or Medical and Social Psychology

-लॉ अधिकारी (Law Officer) : उम्मीदवारों के पास लॉ या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उनके पास कम से कम छह साल वकील (legal practitioner) के तौर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए।

AIIMS Bhubaneswar recruitment 2019 : ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त इन दस्तावेज की पड़ेगी जरूरत

-ईमेल आईडी

-स्कैन पासपोर्ट आकार की फोटो

-स्कैन हस्ताक्षर

-आवेदन फीस के लिए ऑनलाइन भुगतान डिटेल्स

AIIMS Bhubaneswar recruitment 2019 : भर्ती प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। हालांकि, संस्थान उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी आयोजित कर सकती है।