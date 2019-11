AIIMS PG Admit Card 2020 जारी, ऐसे करें डाउनलोड

AIIMS PG Admit Card 2020 : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All Indian Institute of Medical Sciences) ने जनवरी 2020 सत्र के लिए एमडी/एमएस प्रोग्राम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 17 नवंबर, 2019 को आयोजित होगी। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा।

AIIMS PG Admit Card 2020 : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All Indian Institute of Medical Sciences) ने जनवरी 2020 सत्र के लिए एमडी/एमएस प्रोग्राम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 17 नवंबर, 2019 को आयोजित होगी। परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य होगा। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। एम्स ने Registration Status of AIIMS PG Courses [MD/MS/MCh(6YRS)/DM(6YRS)/MDS] January 2020

session अपलोड कर दिया है।

AIIMS PG Admit Card 2020 : ऐसे करें डाउनलोड

-AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.org पर लॉग इन करें

-important announcement section में जाकर ""Admit Card for AIIMS-PG Courses January 2020 Session has been uploaded, Kindly use your login credentials to download" लिंक पर क्लिक करें

-रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी (RUC) (Registration Unique Code), पासवर्ड, कैप्चा एंटर करें

-January 2020 session के लिए AIIMS PG Courses admit card डाउनलोड करें

अन्य एडमिट कार्डों की तरह AIIMS DM/MCh/MD(HOSPITAL ADMINISTRATION) January 2020 Session Admit Card में उम्मीदवारों का नाम, रोल नंबर सहित विभिन्न जानकारी दर्ज होगी।