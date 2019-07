AIIMS में निकली भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

AIIMS Recruitment 2019 : पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (Postgraduate Institute of Medical Education and Research) (PGIMER), चंडीगढ़ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) (AIIMS), भटिंडा के लिए नियमित आधार पर विभिन्न ग्रुप बी और सी पदों की भर्ती के लिए भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।