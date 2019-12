Air India Recruitment 2019 : डिप्टी मैनेजर सहित विभिन्न पदों के लिए निकली भर्ती, सैलेरी 2.25 लाख

AIEL Recruitment 2019 : एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (Air India Express Limited) (एआईईएल) (AIEL) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से वित्त प्रमुख (Chief of Finance), अधिकारी-हवाई अड्डा सेवा (Officer-Airport Services) सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

AIEL Recruitment 2019 : एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (Air India Express Limited) (एआईईएल) (AIEL) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से वित्त प्रमुख (Chief of Finance), अधिकारी-हवाई अड्डा सेवा (Officer-Airport Services) सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन 5 जनवरी, 2020 तक किए जा सकते हैं।

आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें

Air India Express Limited Recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 14

रिक्ति विवरण

Chief of Finance : 1

Deputy Manager : 4

Officer-Airport Services : 2

Senior Assistant-Airport Services : 5

Senior Officer-IT : 2

Air India Express Limited Recruitment 2019 : शैक्षिक योग्यता

विभिन्न पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन का अच्छे से अध्ययन कर लें।

चयन प्रक्रिया

इन तरीकों से होगा उम्मीदवारों का चयन :

-लिखित परीक्षा

-पर्सनल इंटरव्यू

-पूर्व-रोजगार चिकित्सा परीक्षा

नोट : उम्मीदवारों को पूर्व-रोजगार चिकित्सा परीक्षा का खर्च वहन करना होगा, जो एक हजार से दो हजार रुपए के बीच हो सकता है। कोई भी अतिरिक्त परीक्षण, यदि आवश्यक हो, तो उसपर होने वाले खर्च को भी उम्मीदवार को ही वहन करना होगा।

सैलेरी

-वित्त प्रमुख - ग्रेड - एम-8 (मुंबई) : 2 लाख 25 हजार रुपए प्रतिमाह

-उप प्रबंधक - हवाई सेवा - (प्रशिक्षण और अनुपालन-डीजीआरओ ग्रेड - एम- 3) (मुंबई) : 60 हजार रुपए प्रतिमाह

-अधिकारी -एयरपोर्ट सेवा -ग्रेड एस-3 (दिल्ली, त्रिची, कन्नूर, त्रिवेंद्रम) : 28 हजार रुपए प्रतिमाह

-वरिष्ठ सहायक - हवाई सेवा -ग्रेड एस-3 (कोचीन) : 28 हजार रुपए प्रतिमाह

-उप प्रबंधक - आईटी (Applications Development & Support) ग्रेड एम-3 (मुंबई) : 60 हजार रुपए प्रतिमाह

-उप प्रबंधक - आईटी (आईटी स्पोर्ट सर्विस) ग्रेड एम-3 (मुंबई) : 60 हजार रुपए प्रतिमाह

-उप प्रबंधक - आईटी (Infrastructure and Networks) ग्रेड एम-3 (मुंबई) : 60 हजार रुपए प्रतिमाह

-वरिष्ठ अधिकारी - आईटी (Application Development & Management) ग्रेड एम-2 (मुंबई) : 40 हजार रुपए प्रतिमाह

-वरिष्ठ अधिकारी - आईटी (IT Support Services) ग्रेड एम-2 (मुंबई) : 40 हजार रुपए प्रतिमाह

Air India Express Limited Recruitment 2019 : ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में बताए गए तय फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म भरकर मांगे गए दस्तावेज और अन्य जानकारियों के साथ ऑफलाइन मोड यानि डाक के जरिए भेजना होगा। लिफाफे पर किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, बड़े अक्षरों में लिखकर विज्ञापन छपने के 15 दिनों के अंदर इस पते पर भेजना होगा :

The Chief of HR Air India Express Limited Airlines House, Durbar Hall Road, Near Gandhi Square, Kochi- 682016.

नोट : आवेदन फॉर्म के साथ साथ क्या लगेगा, इसकी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन कर लें।

आवेदन फीस

सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को non-refundable Fee के रूप में 500 रुपए अदा करने होंगे। इसके लिए उन्हें Air India Express Limited, payable at Mumbai बनवाना होगा। इसे आवेदन फॉर्म के साथ भेजना होगा।

नोट : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।