AP DSC TRT, TRT cum TET टीचर भर्ती रिजल्ट 2019 जारी, ऐसे करें चेक

AP DSC TRT, TRT cum TET teacher recruitment result 2019 : स्कूल शिक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती परीक्षा (teacher recruitment exams) (TET, TETcumTRT) का रिजल्ट घोषित कर दिया है। योग्यता सूची के साथ योग्य स्कूल शिक्षा और आवासीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रमाण पत्र भी अपलोड किए गए हैं।

एपी डीएससी ने 7 हजार 675 पदों के लिए भर्ती निकाली थी जिनमें से 4 हजार 341 पद गवर्नमेंट जिला परिषद और मंडल परिषद स्कूलों के लिए थे। नगरपालिका स्कूलों के लिए 1100 पद हैं और 909 मॉडल स्कूलों में नियुक्त किए जाएंगे। एपीपीएससी (APPSC) की बजाए इस बार डीएससी (DSC) टीचरों की भर्ती करेगा।

AP DSC TRT, TRT cum TET teacher recruitment result 2019 : ऐसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट apdsc.apcfss.in पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर click on the link ‘click here’ next to the certificate for certificate or School education/residential for the result

-पीडीएफ फाइल खुलेगी, अपना रोल नंबर चेक करें

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (Trained Graduate Teachers) और प्रिंसिपल के लिए परीक्षा 14 और 26 दिसंबर को आयोजित की गई थी, पीईटी, म्यूजिक, क्राफ्ट, आर्ट और ड्रॉइंग के लिए परीक्षा 17 दिसंबर को आयोजित की गई थी, लैंगुएज पंडित के लिए 27 दिसंबर और माध्यमिक ग्रेड शिक्षक के लिए परीक्षा 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित की गई थी।