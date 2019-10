10th Pass Govt Jobs: इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में दसवीं पास के लिए स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक अभ्यर्थी डाक के जरिए 13 नवंबर तक आवेदन भेज सकते हैं. भारतीय डाक विभाग में दसवीं पास के लिए भर्तियां आमंत्रित की हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी डाक विभाग के जरिये आवेदन भेज सकता है। डाक विभाग ने कुल 10 पदों पर ये रिक्तियां निकाली हैं।

रिक्तियों का विवरण:

पद: स्टाफ कार ड्राइवर

कुल रिक्तियां: 10 (इसमें से अनारक्षित- 05 पद हैं)

शैक्षणिक योग्यता:

इन पदों के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास होना चाहिए। अभ्यर्थी 13 नवंबर तक इसमें आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता

अभ्यर्थी के पास हल्के और भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को मोटर मेकेनिज्म की जानकारी होने के अलावा ड्राइविंग का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

तय आयु सीमा: अभ्यर्थी को आवेदन के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष का होना चाहिए. इन पदों पर एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इन पदों पर वेतनमान 19,900 रुपये दिया गया है। इसके अलावा इसमें आवेदन शुल्क के तौर पर आवेदन को 100 रुपये देय होंगे. आवेदक को इसका भुगतान इंडियन पोस्टल ऑर्डर के जरिए करना होगा।

चयन प्रक्रिया:

योग्य उम्मीदवारों का चयन उनके शैक्षणिक कागजात के अलावा ड्राइविंग टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर होगा.

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट indiapost.gov.in पर लॉग इन करें। इसके बाद होमपेज खुलने पर नीचे दिए गए "Opportunities" ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करते ही यहां एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर 16 Sep Notification for direct recruitment of 10(Ten) Staff Car driver posts at MMS, Patna टाइटल दिखेगा, इस पर क्ल‍िक करें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

PDF में मिलेगी जानकारी

इस शीर्षक के नीचे दिख रहे लाल रंग के पीडीएफ साइन पर क्लिक करते ही इन रिक्तियों से संबंधित सारी जानकारी खुल जाएगी। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। विज्ञापन को ठीक से पढ़कर उचित योग्यता है तो दिए गए बिंदुओं के आधार पर जानकारी देकर आवेदन दिए गए पते पर भेज दें।

आवेदन भेजने का पता

मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, जीपीओ कैम्पस, पटना-800001